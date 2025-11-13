Juez federal ordena liberar bajo fianza a cientos de inmigrantes detenidos en Chicago
Publicado el 12/11/2025 a las 22:04
- Libertad bajo fianza ordenada
- Juez federal frena redadas
- Violación del acuerdo migratorio
Un juez federal en Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados durante la denominada Operación Midway Blitz, una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por la Administración Trump en el área de Chicago, Illinois.
El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó la petición presentada por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que alegó que los arrestos violaron un acuerdo judicial vigente en Illinois y otros cinco estados vecinos.
La medida aplica a las personas detenidas que no tengan órdenes de detención obligatoria y que no representen un riesgo significativo.
Los inmigrantes beneficiados deberán pagar su fianza antes del mediodía del 21 de noviembre, según CNN.
El número exacto de liberaciones aún no se ha determinado, ya que depende de cuántos detenidos hayan sido deportados o abandonado voluntariamente el país, aunque los abogados estiman que podría alcanzar varios miles.
El consentimiento Castañon-Nava
En Illinois, el llamado Consentimiento Castañon-Nava de 2022 limita las circunstancias bajo las cuales los agentes federales pueden realizar arrestos sin orden judicial en casos de aplicación civil de leyes migratorias.
Durante una audiencia, el juez Cummings determinó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violaron este acuerdo, y ordenó una “reparación equitativa” mediante alternativas a la detención, como el uso de monitores electrónicos o citas de seguimiento virtuales con agentes migratorios.
El magistrado instruyó al Departamento de Justicia a revisar todos los arrestos realizados bajo esas condiciones y entregar una lista completa antes del 19 de noviembre, con el fin de tomar medidas correctivas.
Cummings ya había dictaminado el mes pasado que los operativos en Chicago y sus alrededores habían incumplido el acuerdo judicial, lo que llevó a ambas partes a trabajar en la identificación de los casos afectados.
Listas de detenidos y disputa legal
Mark Fleming, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, declaró que este tipo de detenciones se repiten a diario y que la lista de personas arrestadas en violación del acuerdo supera las 3,000.
Según Fleming, ICE presentó una lista con 3,800 detenidos y la Patrulla Fronteriza reportó 1,200 más, aunque con posibles duplicaciones.
Además, cerca de 1,000 inmigrantes ya fueron deportados tras firmar órdenes de expulsión voluntaria.
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentaron que los tribunales federales no tienen autoridad para ordenar la libertad condicional de grupos de inmigrantes bajo custodia de ICE, señalando que dicha facultad corresponde exclusivamente al Congreso y al Secretario de Seguridad Nacional.
El fallo, sin embargo, reafirma los límites legales que rigen las detenciones migratorias en Illinois y representa un precedente relevante sobre la supervisión judicial de las operaciones federales en materia de inmigración.