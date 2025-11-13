Juez federal ordena liberar bajo fianza a cientos de inmigrantes detenidos en Chicago

Libertad bajo fianza ordenada

Juez federal frena redadas

Violación del acuerdo migratorio

Un juez federal en Estados Unidos ordenó este miércoles la liberación bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados durante la denominada Operación Midway Blitz, una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por la Administración Trump en el área de Chicago, Illinois.

El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó la petición presentada por el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que alegó que los arrestos violaron un acuerdo judicial vigente en Illinois y otros cinco estados vecinos.

Ordenan libertad bajo fianza de inmigrantes arrestados por ICE en Chicago

➡️ Juez federal ordena la liberación de cientos de detenidos por ICE en operación «Midway Blitz» en Illinois. Los detalles 👉 https://t.co/mk2JkyHs9P pic.twitter.com/So0r1PPpGd — Univision Noticias (@UniNoticias) November 12, 2025

La medida aplica a las personas detenidas que no tengan órdenes de detención obligatoria y que no representen un riesgo significativo.

TE PUEDE INTERESAR: Juez de EE.UU. declara ilegal detención de maestra colombiana en Chicago

Los inmigrantes beneficiados deberán pagar su fianza antes del mediodía del 21 de noviembre, según CNN.

El número exacto de liberaciones aún no se ha determinado, ya que depende de cuántos detenidos hayan sido deportados o abandonado voluntariamente el país, aunque los abogados estiman que podría alcanzar varios miles.