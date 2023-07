Reportan liberación de rehén en Caesars Palace

El hombre fue arrestado tras intentos de comunicación por parte de la policía

La mujer se encuentra declarando con las autoridades ¡TERMINÓ EL PÁNICO EN LAS VEGAS! Después de horas de negociaciones entre el equipo SWAT y el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, anunciaron que el sujeto, presuntamente armado que estaba aventando muebles desde el piso 21 del famoso hotel Caesars Palace, fue detenido y lograron liberar a la rehén. El suceso causó conmoción a los turistas que se encontraban hospedados en el sitio, debido a que las autoridades se encontraban pidiendo que evacuen el área de la alberca y también que eviten el área. Por el momento, se desconoce que ocurrió con el hombre para realizar tal acto y las autoridades se encuentran investigando que suscitó este hecho. LIBERAN REHÉN EN HOTEL DE LAS VEGAS Tras darse a conocer que el hotel Caesars Palace estaba siendo evacuado debido a que un hombre rompió una ventana y señaló que estaba armado, las autoridades revelaron que lograron arrestarlo y así liberaron a la mujer que fue identificada como rehén del hombre. De acuerdo con el reporte de las autoridades, no hubo heridos. “Un hombre fue arrestado y una mujer descrita como su rehén fue liberada ilesa el martes después de un enfrentamiento de una hora en una habitación del resort Caesars Palace en el Strip de Las Vegas”, señalaron las autoridades y citó The Associated Press. Tras darse a conocer la situación, las autoridades no dieron mayor información sobre el detenido.

¿Cómo lograron la detención? No se reportaron heridos y la policía no dijo de inmediato si el hombre bajo custodia había estado armado en una torre de gran altura de la icónica propiedad de Las Vegas Boulevard. Muebles, cojines y otros objetos cayeron desde una ventana del piso 21, asustando a los invitados en el área de la piscina de abajo, informó AP. En un primer momento, señalaron que el sujeto era un hombre armado, por lo que los equipos de SWAT y la policía local intentó frenar la situación. Por ello, permanecieron horas intentando solucionar la problemática que estaba ocurriendo en ese instante e intentaron tranquilizar al sujeto que se encontraba negándose a la participación de las autoridades.

Hotel Caesars Palace: ¿Qué se conoce de la rehén? Después de darse a conocer la detención del hombre, las autoridades revelaron que la mujer afectada se encontraba con los policías, mientras obtenían sus declaraciones sobre los fatídicos sucesos que ocurrieron. Ante la noticia, fue el oficial Adén Ocampo Gómez quien informó sobre el estado de la afectada. Archivado como: Hotel Caesars Palace “El sospechoso ha sido detenido. La mujer está actualmente con oficiales”, dijo el departamento en mensajes publicados a media tarde del martes. El oficial Adén Ocampo Gómez señaló que la mujer no parecía estar herida, informó The Associated Press. Tras los hechos, las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima.

Hotel Caesars Palace: ¿Cómo comenzó el incidente? Ante los hechos ocurridos, The Associated Press informó que el capitán de la policía de Las Vegas, Stephen Connell, declaró que el enfrentamiento comenzó alrededor de las 9:15 a.m., con un informe de la seguridad del hotel de que un hombre y una mujer estaban discutiendo y que el hombre empujó a la mujer a una habitación “a la fuerza”. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ Los agentes SWAT de la policía aseguraron el pasillo fuera de la habitación, aunque Connell dijo que no estaba claro de inmediato si el hombre estaba armado, destacó AP. Poco después, fue que lograron ingresar a la habitación y detener al hombre que hizo daños en la propiedad del hotel. Archivado como: Hotel Caesars Palace

TE PUEDE INTERESAR