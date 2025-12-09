Juez liberan a brasileña vinculada a funcionaria de la Casa Blanca

Liberan a mujer brasileña

Juez aprueba fianza baja

ICE mantiene proceso abierto

Segun informa telemundo sanantonio, Una mujer brasileña con vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, será liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mientras continúa luchando contra una posible deportación, según dictaminó un juez de inmigración el lunes.

La mujer, identificada como Bruna Ferreira, de 33 años, reside desde hace años en Massachusetts y estuvo previamente comprometida con el hermano de Leavitt, Michael.

Ferreira fue arrestada el 12 de noviembre por agentes del ICE cuando conducía hacia la escuela de su hijo de 11 años en Nueva Hampshire.

Tras su detención, fue trasladada a un centro de detención ubicado en Luisiana, donde se revisó su situación migratoria.

Juez aprueba fianza y permite liberación temporal

Un juez de inmigración nombrado por el presidente Joe Biden ordenó su liberación bajo una fianza de 1.500 dólares, de acuerdo con declaraciones de su abogado, Todd Pomerleau.

El abogado explicó que argumentaron ante el tribunal que Ferreira no representaba un riesgo para la comunidad ni un peligro de fuga.

Según Pomerleau, el Gobierno aceptó sus argumentos y no insistió en presentar evidencias que la calificaran como una inmigrante ilegal criminal.

El Departamento de Seguridad Nacional estableció que Ferreira podrá ser liberada una vez pagada la fianza, pero deberá presentarse periódicamente ante ICE mientras avanza su proceso de deportación.