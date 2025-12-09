Juez liberan a brasileña vinculada a funcionaria de la Casa Blanca
Publicado el 12/08/2025 a las 20:32
- Liberan a mujer brasileña
- Juez aprueba fianza baja
- ICE mantiene proceso abierto
Segun informa telemundo sanantonio, Una mujer brasileña con vínculos familiares con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, será liberada de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mientras continúa luchando contra una posible deportación, según dictaminó un juez de inmigración el lunes.
La mujer, identificada como Bruna Ferreira, de 33 años, reside desde hace años en Massachusetts y estuvo previamente comprometida con el hermano de Leavitt, Michael.
Ferreira fue arrestada el 12 de noviembre por agentes del ICE cuando conducía hacia la escuela de su hijo de 11 años en Nueva Hampshire.
Tras su detención, fue trasladada a un centro de detención ubicado en Luisiana, donde se revisó su situación migratoria.
Juez aprueba fianza y permite liberación temporal
Un juez de inmigración nombrado por el presidente Joe Biden ordenó su liberación bajo una fianza de 1.500 dólares, de acuerdo con declaraciones de su abogado, Todd Pomerleau.
El abogado explicó que argumentaron ante el tribunal que Ferreira no representaba un riesgo para la comunidad ni un peligro de fuga.
Según Pomerleau, el Gobierno aceptó sus argumentos y no insistió en presentar evidencias que la calificaran como una inmigrante ilegal criminal.
El Departamento de Seguridad Nacional estableció que Ferreira podrá ser liberada una vez pagada la fianza, pero deberá presentarse periódicamente ante ICE mientras avanza su proceso de deportación.
Liberan a mujer brasileña en medio de acusaciones contradictorias
La agencia calificó a Ferreira como “inmigrante ilegal” y afirmó que tenía antecedentes por agresión, un señalamiento que el abogado negó rotundamente.
El Departamento agregó que Ferreira ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B2 que exigía su salida antes del 6 de junio de 1999.
Pomerleau sostuvo lo contrario, indicando que su clienta llegó al país siendo una niña y posteriormente se inscribió en el programa DACA, una política creada durante la presidencia de Barack Obama.
Según el abogado, Ferreira cumplía con los requisitos del programa destinado a proteger a quienes llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.
Detalles del caso y trayectoria migratoria de Ferreira
El abogado afirmó que ella estaba en proceso de solicitar la residencia permanente antes de su detención.
En declaraciones anteriores, Pomerleau enfatizó que su clienta llegó a Estados Unidos a los 6 años, una edad que dificulta sostener acusaciones como las presentadas por autoridades migratorias.
El abogado señaló que legalmente no puede alegarse que alguien violó una visa hasta seis meses después de cumplir los 18 años.
Afirmó que para ese entonces Ferreira ya contaba con DACA, el cual prohíbe otorgarse a personas con historial delictivo o faltas migratorias graves.