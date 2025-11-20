Tribunal de Chicago suspende liberación de cientos de migrantes detenidos
Publicado el 11/20/2025 a las 17:53
- Suspensión de liberaciones migrantes
- Apelación detiene órdenes previas
- Revisión judicial en diciembre
Segun informa la agencia EFE, Una decisión del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, con sede en Chicago, dejó en suspenso la liberación provisional de más de 600 migrantes arrestados durante la llamada ‘Operación Midway Blitz’, impulsada por el Gobierno Trump, y que había sido autorizada por una corte menor tras considerar que los operativos violaron leyes estatales de Illinois.
El fallo bloqueó de manera temporal la orden del juez de distrito Jeffrey Cummings, quien había determinado que los detenidos fueron arrestados sin orden judicial y en contravía de un decreto estatal que limita la detención en cárceles del estado sin causa probable o autorización previa.
La medida del juez permitía que los migrantes comenzaran a salir en libertad bajo una fianza de 1.500 dólares y con supervisión electrónica mientras se resolvían sus procedimientos migratorios.
La suspensión ocurrió un día antes de su entrada en vigencia, dejando en pausa la salida de cientos de personas que permanecen en custodia desde los operativos en Chicago y suburbios vecinos.
Debate legal sobre operativos migratorios y traslado de detenidos
La mayoría de los detenidos fueron procesados en las instalaciones de ICE ubicadas en Broadview, al oeste de Chicago.
Posteriormente muchos fueron trasladados a cárceles en diferentes puntos del país, lo que ha dificultado el acceso a representación legal y el seguimiento de los casos.
En su apelación, el Gobierno de EE.UU. sostuvo que el fallo del juez Cummings contenía errores legales que podrían poner en riesgo la seguridad pública.
También argumentó que las condiciones impuestas resultaban onerosas, costosas e interferían con la aplicación de las leyes migratorias.
Liberación de migrantes y argumentos del Gobierno federal
También la administración señaló que los mandatos de la corte menor afectaban los esfuerzos por reimplementar políticas migratorias.
La audiencia definitiva ante el Séptimo Circuito fue fijada para el 2 de diciembre, donde se analizará si corresponde mantener la suspensión prolongada.
La cancelación temporal de la liberación fue lamentada por el NIJC y la ACLU de Illinois, quienes habían denunciado al gobierno federal por violar las leyes vigentes durante los operativos.
Organizaciones señalaron que muchas personas fueron arrestadas sin orden, sin causa probable y en violación del acuerdo judicial y de la ley federal.
Organizaciones critican suspensión y alistan defensa legal
Ambas organizaciones advirtieron que la suspensión mantiene a cientos de migrantes en centros de detención descritos como inhumanos.
Alertaron que los detenidos corren el riesgo de ser deportados sin un debido proceso mientras sus casos siguen pendientes.
A pesar del revés judicial, los abogados resaltaron que esto no representa un cierre definitivo del caso.
Recordaron que la audiencia del 2 de diciembre será determinante para definir si los migrantes podrán finalmente salir en libertad bajo supervisión.
Panorama judicial pendiente y expectativas antes de la audiencia
El caso ahora avanza hacia una etapa decisiva en el Séptimo Circuito, donde los jueces deberán evaluar si la suspensión temporal se mantiene o si se restablece la orden de liberación emitida por la corte de distrito.
El proceso ha generado incertidumbre entre las familias de los más de 600 migrantes. Quienes permanecen detenidos mientras esperan que la instancia superior analice los argumentos legales presentados por ambas partes.
Las organizaciones proinmigrantes insisten en que la revisión judicial debe considerar las presuntas violaciones del debido proceso. Señalando que muchos de los arrestos se realizaron sin la orden requerida y en contravención de las leyes de Illinois.
A la espera del 2 de diciembre, el caso continúa siendo un punto de tensión entre el gobierno federal. Los defensores de derechos civiles y las comunidades afectadas, que buscan claridad sobre el futuro de quienes todavía permanecen bajo custodia migratoria.