Tribunal de Chicago suspende liberación de cientos de migrantes detenidos

Suspensión de liberaciones migrantes

Apelación detiene órdenes previas

Revisión judicial en diciembre

Segun informa la agencia EFE, Una decisión del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, con sede en Chicago, dejó en suspenso la liberación provisional de más de 600 migrantes arrestados durante la llamada ‘Operación Midway Blitz’, impulsada por el Gobierno Trump, y que había sido autorizada por una corte menor tras considerar que los operativos violaron leyes estatales de Illinois.

El fallo bloqueó de manera temporal la orden del juez de distrito Jeffrey Cummings, quien había determinado que los detenidos fueron arrestados sin orden judicial y en contravía de un decreto estatal que limita la detención en cárceles del estado sin causa probable o autorización previa.

La medida del juez permitía que los migrantes comenzaran a salir en libertad bajo una fianza de 1.500 dólares y con supervisión electrónica mientras se resolvían sus procedimientos migratorios.

La suspensión ocurrió un día antes de su entrada en vigencia, dejando en pausa la salida de cientos de personas que permanecen en custodia desde los operativos en Chicago y suburbios vecinos.

Debate legal sobre operativos migratorios y traslado de detenidos

La mayoría de los detenidos fueron procesados en las instalaciones de ICE ubicadas en Broadview, al oeste de Chicago.

Posteriormente muchos fueron trasladados a cárceles en diferentes puntos del país, lo que ha dificultado el acceso a representación legal y el seguimiento de los casos.

En su apelación, el Gobierno de EE.UU. sostuvo que el fallo del juez Cummings contenía errores legales que podrían poner en riesgo la seguridad pública.

También argumentó que las condiciones impuestas resultaban onerosas, costosas e interferían con la aplicación de las leyes migratorias.