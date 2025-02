Liang Youcheng, actor de dramas chinos, murió a los 27 años tras complicarse por una gripe.

Liang Youcheng murió a los 27.

Complicaciones graves tras resfriado común.

Gripe puede provocar infecciones graves.

El joven intérprete, conocido por sus papeles en Echo Of Her Voice (2024) y My Heart (2021), falleció inesperadamente luego de presentar síntomas leves que progresaron rápidamente.

«Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duermes para siempre», expresó su amigo Wu Xuyi en una emotiva publicación.

Liang Youcheng había sido diagnosticado con un resfriado común, pero su condición empeoró, afectando su sistema nervioso central. Fue ingresado a un hospital y falleció durante el segundo día del Año Nuevo chino.

El deceso causó gran consternación entre sus seguidores, quienes lamentaron su partida, especialmente porque Liang se encontraba trabajando en la serie It Girl In Tang Dynasty.

Liang Youcheng: Una promesa trágicamente perdida a los 27 años

Con tan solo 27 años, el actor era considerado una de las promesas más grandes de su generación. Su fallecimiento, justo al inicio del año, ha generado una gran tristeza en el mundo del entretenimiento.

Liang Youcheng, nacido en 1997, tuvo una corta pero impactante carrera que lo llevó a conquistar audiencias tanto en China como a nivel internacional.

La noticia de su muerte se suma a otro trágico caso reciente, el de la actriz taiwanesa Barbie Hsu, quien también perdió la vida tras complicaciones derivadas de una gripe.

Liang, quien tenía todo un futuro prometedor, deja un vacío en la industria y en los corazones de sus admiradores.