Te compartimos un par de show con un poco de tema LGBT

Algunos no están actualmente en TV pero sí pueden ser vistos

Se aprecia una representación de este ambiente

En honor al mes del orgullo LGBT este junio, vamos a echar un vistazo a algunos de nuestros shows LGBT de TV favoritos. Estamos encantadas que haya más diversidad que nunca en la TV, pero aunque hay gente de todos colores en la red, el cable y el streaming, las representaciones LGBT han estado bastante estáticas en los últimos 5 años. De acuerdo con el informe de GLAAD 2014 Where We Are Now on TV: El análisis de los personajes para el 2014-2015 que tenía guión programado en horario estelar, encontró que un 3.9% de las series regulares tendrían un personaje lésbico, gay o bisexual.

Esto representa un aumento del 3.3% en el último año, pero aún está lejos del record más alto en el 2012 con el 4.4% de personajes LGBT que tenían guión en horario estelar. Se encontró que Fox y HBO son los canales y redes más inclusivos. Aquí hay 10 asombroso shows de TV LGBT que muestran problemas importantes y celebran el orgullo gay todo el año.

1. Orgullo Gay: The Fosters • ABC

Si aún no eres fan de The Fosters, te estás perdiendo de uno de los mejores shows de TV LGBT con horario estelar. El show gira entorno a una familia interracial con dos madres que tienen una combinación de hijos adoptados y biológicos. A principios de este año causaron algo de controversia cuando incluyeron “el beso gay más joven en la historia de la TV” entre los novios de 13 años de edad, Jude y Connor. Ya era hora de viéramos una representación real de adolescentes luchando con su sexualidad.