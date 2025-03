Detienen a 14 inmigrantes indocumentados en Florida bajo la Ley Laken Riley

El Departamento de Seguridad Nacional arrestó a 14 inmigrantes indocumentados en el sur de Florida durante un operativo de tres días.

Las detenciones se realizaron en el marco de la Ley Laken Riley, que exige la detención de no ciudadanos acusados de delitos violentos o robos.

Entre los arrestados se encuentran sospechosos de agresión sexual a menores y presuntos miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.

Las autoridades no han precisado la fecha exacta en que comenzaron las detenciones.

HSI Miami concluded a 3-day operation with partners which led to 14 arrests. The operation was targeting criminal aliens in accordance with the Laken Riley Act. The arrests included sexual assaults on a minor, suspected members of Tren de Aragua. pic.twitter.com/iaQU6ECNKP

— HSI Miami (@HSI_Miami) March 7, 2025