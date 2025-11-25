Florida reclama castigo a cruceros por operar en muelle expropiado por el régimen cubano

Cruceros enfrentan sanciones millonarias

Florida exige fallo estricto

Disputa legal por muelle

Segun informa El nuevodiario, Un grupo de congresistas de Florida solicitó este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que mantenga el castigo impuesto a cuatro líneas de crucero acusadas de lucrar mediante el uso de un muelle en Cuba confiscado a la empresa Havana Docks.

El legislador republicano Mario Díaz-Balart encabezó la presentación de un amicus brief bipartidista para pedir al máximo tribunal que aplique plenamente el Título III de la Ley Helms-Burton.

Dicha ley permite a personas perjudicadas por la confiscación de propiedades por parte del Gobierno de Cuba demandar a compañías que hayan utilizado o se hayan beneficiado de esos bienes considerados “robados”.

El caso involucra acusaciones contra las matrices de Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC por supuestamente obtener ganancias mediante el transporte de pasajeros hacia el muelle confiscado en la isla.

Cruceros acusados de lucrar con propiedad confiscada

Las demandas señalan que, entre 2015 y 2019, estas compañías habrían obtenido ingresos significativos por embarcar a casi un millón de turistas en los terrenos pertenecientes originalmente a Havana Docks.

Los barcos atracaban en instalaciones que, de acuerdo con las denuncias, fueron expropiadas tras la revolución cubana de 1959 y utilizadas posteriormente sin compensación a sus propietarios legítimos.

Según información presentada ante tribunales inferiores y citada por Díaz-Balart, las compañías de cruceros obtuvieron más de 1.000 millones de dólares por los viajes realizados en ese periodo.

El comunicado también destaca que el Gobierno cubano recibió más de 130 millones de dólares en tarifas e impuestos pagados por las navieras.