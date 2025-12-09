Illinois aprueba ley para frenar el acoso migratorio en tribunales
Publicado el 12/09/2025 a las 16:16
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, promulgó una nueva ley que busca proteger a los inmigrantes del acoso migratorio vinculado a acciones de la Administración Trump.
La medida prohíbe que información médica o educativa sea usada con fines migratorios.
Y garantiza que las personas puedan acudir a los tribunales estatales sin temor a detenciones civiles.
Ley de Illinois y protección en tribunales
BREAKING: Illinois Gov. Pritzker signs bill to further shield illegal immigrants from deportations, make it easier to sue ICE agents pic.twitter.com/5wkguJBAKW
— Fox News (@FoxNews) December 9, 2025
La ley HB 1312 establece que los inmigrantes y otras personas afectadas por acciones federales catalogadas como “hostiles” puedan asistir a audiencias judiciales de manera segura.
Prohíbe el arresto civil de cualquier persona que se encuentre dentro o alrededor de los juzgados de Illinois.
La restricción aplica particularmente a quienes acuden a procedimientos judiciales estatales.
El objetivo es frenar detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en espacios judiciales.
Pritzker afirmó que Illinois responde con solidaridad ante esfuerzos de intimidación.
Y mencionó directamente a Donald Trump, Kristi Noem y Gregory Bovino como funcionarios que han impulsado políticas agresivas.
Privacidad en hospitales y escuelas
Gobernador de Illinois firma ley que protege a los inmigrantes de arrestos cerca de tribunales, hospitales o universidades https://t.co/CE3qzgEvlJ
— CNN en Español (@CNNEE) December 9, 2025
La ley garantiza que la información médica de las personas no pueda ser divulgada para fines migratorios, según CNN.
También restringe a instituciones educativas de tomar medidas basadas en el estatus migratorio real o percibido de estudiantes, empleados o personas vinculadas a ellos.
Además, limita a las guarderías para evitar que compartan el estatus migratorio real o percibido de un niño o persona, salvo cuando sea requerido por ley.
Estas disposiciones buscan que las comunidades educativas y espacios de cuidado infantil sean accesibles sin temor a repercusiones migratorias.
Recursos legales y respuesta estatal
El texto también describe pasos para ofrecer recursos legales a personas perjudicadas por agentes del orden que hayan violado derechos constitucionales durante operativos civiles.
Pritzker sostuvo que “los mejores de nosotros estamos haciendo frente a los peores de ellos”.
Y subrayó que todas las personas en Illinois merecen respeto y justicia sin importar su apariencia, idioma o lugar de nacimiento.
El gobernador recordó además su enfrentamiento con Donald Trump durante la Operación Midwest Blitz, que resultó en miles de detenciones.
La nueva ley marca un esfuerzo estatal por limitar los efectos de operativos migratorios agresivos y reforzar la protección a comunidades vulnerables.