Illinois aprueba ley para frenar el acoso migratorio en tribunales

Ley protege a inmigrantes

Limita uso de datos

Prohíbe arrestos en juzgados

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, promulgó una nueva ley que busca proteger a los inmigrantes del acoso migratorio vinculado a acciones de la Administración Trump.

La medida prohíbe que información médica o educativa sea usada con fines migratorios.

Y garantiza que las personas puedan acudir a los tribunales estatales sin temor a detenciones civiles.

Ley de Illinois y protección en tribunales

BREAKING: Illinois Gov. Pritzker signs bill to further shield illegal immigrants from deportations, make it easier to sue ICE agents pic.twitter.com/5wkguJBAKW — Fox News (@FoxNews) December 9, 2025

La ley HB 1312 establece que los inmigrantes y otras personas afectadas por acciones federales catalogadas como “hostiles” puedan asistir a audiencias judiciales de manera segura.

Prohíbe el arresto civil de cualquier persona que se encuentre dentro o alrededor de los juzgados de Illinois.

La restricción aplica particularmente a quienes acuden a procedimientos judiciales estatales.

El objetivo es frenar detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en espacios judiciales.

Pritzker afirmó que Illinois responde con solidaridad ante esfuerzos de intimidación.

Y mencionó directamente a Donald Trump, Kristi Noem y Gregory Bovino como funcionarios que han impulsado políticas agresivas.