Congresistas denuncian detenciones de ICE y presentan nueva ley
Publicado el 12/08/2025 a las 18:19
- Proponen ley contra arrestos
- ICE detiene en tribunales
- Buscan proteger debido proceso
Segun informa la agencia EFE, Un grupo de congresistas estadounidenses presentó este lunes un proyecto de ley destinado a impedir que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos arreste a personas dentro de tribunales federales cuando acuden a sus citas migratorias, a menos que exista una orden judicial que lo autorice.
La propuesta legislativa surge en respuesta a una serie de denuncias sobre detenciones realizadas por agentes migratorios en espacios considerados seguros para quienes enfrentan procesos legales.
Los congresistas Nydia Velázquez, Adriano Espaillat y Dan Goldman, representantes de Nueva York, así como el californiano Robert Garcia, dieron a conocer la iniciativa frente al edificio 26 Federal Plaza en Nueva York.
El lugar donde se presentó la propuesta es un punto emblemático, ya que alberga tanto un tribunal federal como las oficinas locales del propio ICE, escenario frecuente de protestas y cuestionamientos públicos.
Detenciones en tribunales generan creciente preocupación
Congresistas de EE.UU. proponen ley para vetar arrestos de ICE en citas de inmigración https://t.co/tWGuCycGxH
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 8, 2025
Durante la presentación, Goldman explicó que en el último año se han registrado reiteradas detenciones de inmigrantes no violentos y sin antecedentes penales tras asistir a vistas judiciales obligatorias vinculadas a sus procesos migratorios.
Según expresó, estas detenciones han ocurrido incluso cuando los casos se encontraban activos y contaban con posibilidades de resolución favorable para los afectados.
El congresista agregó que alrededor del 80 % de las personas con audiencias judiciales temen presentarse por miedo a ser detenidas por agentes migratorios al salir de los tribunales.
Goldman señaló que la ausencia a las citas obligatorias genera automáticamente una orden de deportación, lo que pone a miles de inmigrantes en una situación vulnerable y de riesgo inmediato.
Ley contra arrestos ICE busca proteger audiencias migratorias
El legislador denunció también las dificultades de acceso al centro de detención ubicado en el edificio, espacio que ha intentado visitar en varias ocasiones y donde ha enfrentado obstáculos, además de cuestionamientos sobre las condiciones del lugar.
La legislación propuesta ha sido nombrada como la «Ley de Protección del debido proceso de inmigración» y tiene como propósito principal garantizar que los inmigrantes puedan asistir a sus citas judiciales sin temor a ser arrestados.
La medida busca impedir que los agentes de ICE realicen detenciones a personas que se encuentren dentro del tribunal por motivos relacionados con sus audiencias migratorias.
También pretende proteger a quienes no tienen una orden de deportación definitiva, asegurando que puedan continuar con sus trámites legales sin interferencias que afecten el curso de sus procesos.
Críticas a detenciones bajo el Gobierno de Trump
Los congresistas que respaldan la propuesta señalaron que las detenciones dentro de los tribunales forman parte de una campaña más amplia llevada a cabo por el Gobierno de Donald Trump para cumplir lo que describen como cuotas de deportación masiva.
Aseguraron que esta práctica ha afectado de manera significativa a inmigrantes sin historial delictivo, incluidos solicitantes de asilo o estudiantes que acuden a sus procesos migratorios conforme a la ley.
La presentación del proyecto de ley refleja la preocupación existente en sectores legislativos sobre el uso de espacios judiciales como puntos de detención, lo que puede disuadir a los inmigrantes de cumplir con sus obligaciones legales.
Los congresistas remarcaron que garantizar la asistencia a las citas migratorias sin temor a arresto es fundamental para preservar el debido proceso y la integridad del sistema judicial.
Ley contra arrestos ICE enfrenta obstáculos políticos
Sin embargo, reconocieron que la iniciativa enfrenta serias dificultades para avanzar debido a la composición actual del Congreso de Estados Unidos, donde ambas cámaras legislativas están bajo control republicano.
La correlación de fuerzas en el Congreso representa un obstáculo significativo para la aprobación del proyecto, aunque sus impulsores consideran necesario presentar la propuesta para visibilizar el problema.
Goldman exhortó a los legisladores republicanos a reconsiderar su postura y apoyar la medida, argumentando que las próximas elecciones de medio término podrían reflejar el rechazo ciudadano a políticas migratorias más estrictas.
La advertencia sugiere que el manejo de la política migratoria podría convertirse en un factor decisivo en futuras campañas electorales dentro del país.
Debate continúa mientras se define el futuro del proyecto
Los impulsores de la iniciativa consideran que la aprobación de esta ley enviaría un mensaje claro sobre la necesidad de proteger el acceso a la justicia de quienes enfrentan procesos migratorios.
Asimismo, sostienen que la falta de garantías suficientes puede llevar a consecuencias irreversibles para personas cuyos casos aún están en proceso y dependen de una resolución administrativa o judicial.
El proyecto también pone de relieve el debate sobre la interacción entre autoridades migratorias y el sistema judicial, un tema que ha cobrado relevancia en distintos estados.
La propuesta de ley busca abrir una discusión más amplia sobre los límites y responsabilidades de las agencias migratorias dentro de espacios destinados a la protección de derechos procesales.