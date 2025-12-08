Congresistas denuncian detenciones de ICE y presentan nueva ley

Proponen ley contra arrestos

ICE detiene en tribunales

Buscan proteger debido proceso

Segun informa la agencia EFE, Un grupo de congresistas estadounidenses presentó este lunes un proyecto de ley destinado a impedir que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos arreste a personas dentro de tribunales federales cuando acuden a sus citas migratorias, a menos que exista una orden judicial que lo autorice.

La propuesta legislativa surge en respuesta a una serie de denuncias sobre detenciones realizadas por agentes migratorios en espacios considerados seguros para quienes enfrentan procesos legales.

Los congresistas Nydia Velázquez, Adriano Espaillat y Dan Goldman, representantes de Nueva York, así como el californiano Robert Garcia, dieron a conocer la iniciativa frente al edificio 26 Federal Plaza en Nueva York.

El lugar donde se presentó la propuesta es un punto emblemático, ya que alberga tanto un tribunal federal como las oficinas locales del propio ICE, escenario frecuente de protestas y cuestionamientos públicos.

Detenciones en tribunales generan creciente preocupación

Congresistas de EE.UU. proponen ley para vetar arrestos de ICE en citas de inmigración https://t.co/tWGuCycGxH — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 8, 2025



Durante la presentación, Goldman explicó que en el último año se han registrado reiteradas detenciones de inmigrantes no violentos y sin antecedentes penales tras asistir a vistas judiciales obligatorias vinculadas a sus procesos migratorios.

Según expresó, estas detenciones han ocurrido incluso cuando los casos se encontraban activos y contaban con posibilidades de resolución favorable para los afectados.

El congresista agregó que alrededor del 80 % de las personas con audiencias judiciales temen presentarse por miedo a ser detenidas por agentes migratorios al salir de los tribunales.

Goldman señaló que la ausencia a las citas obligatorias genera automáticamente una orden de deportación, lo que pone a miles de inmigrantes en una situación vulnerable y de riesgo inmediato.