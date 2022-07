Lewis Mendoza habla en exclusiva para Mundo Now

El modelo dominicano rompe el silencio tras su salida de La Casa de los Famosos 2

Revela lo que nadie sabía de Nacho Casano e Ivonne Montero Lewis Mendoza Casa de los Famosos. El reality show más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 2 de Telemundo, cada vez está más cerca de llegar a su final, ya que cada semana sabemos de una celebridad expulsada. En esta novena semana, se dio la salida de uno de los participantes más queridos por los hispanos. El noveno famoso que abandonó la casa fue el modelo dominicano, Lewis Mendoza, quien rompe el silencio en exclusiva para Mundo Now. El ex participante del show cuenta lo que vivió estas nueve semanas encerrado en la casa más famosa de la televisión en los Estados Unidos. Lewis Mendoza Casa de los Famosos: ¿Cómo te sientes? Tras darse su eliminación de La Casa de los Famosos 2, Lewis fue muy atacado en las redes sociales, debido a su comportamiento en el programa: “Me siento muy contento de leer todo el amor que la gente me brinda, no solamente por las redes, hablé con mi madre me dijo que mucha gente le escribe a ella, porque también me ha apoyado mucho. “Y también los comentarios negativos, al final del día a mí siempre me dijeron que si nadie te critica por algo, no estás haciendo algo bien. Así que yo estoy muy contento con todo eso, mucha información, no tengo ni 48 horas que salí de la casa y estuve más de 60 días ahí, pero me siento muy agradecido”, mencionó el modelo fitness.

Lewis Mendoza Casa de los Famosos: ¿Con Nacho te mostrabas de otra forma? La gente mencionaba que durante su estancia en el show, Lewis no mostraba su verdadera forma de ser, y todo por quedar bien con Nacho, quien tras la salida de Niurka quedó como líder del cuarto azul: “Siempre decían, ‘que él no te deja ser tú’, eso nunca fue cierto. La gente dice que Lewis tiene una personalidad muy dinámica, pero eso se tiene que ganar, yo no puedo venir y presionar un botón y estar bien contento, si no siento esa vibra de las personas que están alrededor”. “Tú me tienes que hacer sentir a mi contento, confiado en que yo puedo ser yo. Si yo veo que no me siento cómodo donde estoy, no voy a estar contento. Siempre dije que iba a ser honesto, no vine con un personaje y con la persona que cree una relación fuerte era con Nacho, porque hablábamos de cosas que para mí eran importantes y por eso yo pasaba más el tiempo con él”.

Hubo comentarios de los primeros eliminados, ¿por qué crees que decían eso de ustedes dos? Los primeros participantes de La Casa de los Famosos describieron a Lewis como una planta o un mueble dentro del show, mientras que a Nacho lo describen como una persona machista: “Decían eso porque si te eliminan en las primeras tres semanas es porque estás dolido, entonces tienen que encontrar la manera de echar tierra o decir cosas negativas”. Sobre lo que los participantes decían del modelo, afirma que a pesar de su apodo a la gente le gustó y por tal motivo estuvo dentro del programa por más tiempo: “Si yo fui un mueble, a la gente le gustó el mueble por nueve semanas, era un mueble muy particular que la gente dijo ‘quiero ver ese mueble'”. Archivado como: Lewis Mendoza Casa de los Famosos

¿Crees que Nacho sobrepasó el límite con Ivonne? Hubo un momento en que Lewis y Nacho fueron muy criticados al atacar a Ivonne Montero en donde le dicen que se acostaba con productores, ante esto el dominicano respondió: “Yo estaba como el público mirando, porque la cosa se estaba calentando y él dijo cosas que yo no hubiese dicho”. “Ellos estaban, tú me dices, yo te digo y yo lo que quería era dar mi punto de vista y también dar mi opinión de lo que yo sentía sobre con Ivonne. Al final del día yo no soy quien para decir tú estás bien o estás mal, aquí los tres somos adultos y tenemos como defendernos. Y fue fuerte porque estamos encerrados, la gente no entiende que estás encerrado por más de 60 días y todo te molesta y va a ver cosas que no te van a gustar”. Archivado como: Lewis Mendoza Casa de los Famosos

¿Qué opinas de Ivonne, cómo la defines? Cabe recordar que durante estas semanas, Ivonne Montero se cambió de habitación y sobre este tema rompe el silencio el noveno participante eliminado: “Ella se cambió de cuarto porque la votaron, no fue porque ella quiso, Laura la votó y no tenía otra opción, por eso fue que se cambió”. “Los que estamos conviviendo en la casa sabemos lo que está pasando, la gente de afuera ve lo que le enseñan, la gente no está 24/7 todo lo que está pasando. Nosotros estamos viviendo ahí y vemos todo, prácticamente como todos se comportan y ella dice que es traicionera. Ella rompió su palabra y le dimos una segunda oportunidad y la rompió otra vez, ¿cómo llamas a una persona que te haga eso?, fue una traición”. Archivado como: Lewis Mendoza Casa de los Famosos