Lety Calderón revela que Yadhira Carrillo fue la tercera en discordia en su relación

“Yo creo que el tiempo efectivamente aunque suene muy trillado lo cura todo. Ya lo perdoné, ya lo hablé con él, ya me pidió perdón y ya está. Me perdoné también yo por cualquier error que haya cometido en la vida porque tampoco soy perfecta”, añadió Leticia Calderón ante las cámaras de ‘Ventaneando’, video que se encuentra en YouTube.

Posteriormente señaló que Yadhira Carrillo tiene una mala versión de los hechos, “La historia se la contaron mal a ella, pero es un tema que no quiero tratar, eso ya o hemos platicado cien mil millones de veces, el tiempo me ha dado la razón y las pruebas ahí están, hay conversaciones, que yo conocí su casa donde vivía antes. A mí me dieron otra versión, que era una casa para ‘ver a políticos’ y no, finalmente ahí se veían (Yadhira y Juan Collado)”. Archivado como: Lety Calderon Yadhira Carrillo.