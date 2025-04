Lety Calderón rompe el silencio sobre la residencia de su madre: ‘Está feliz y bien cuidada’

La respuesta de Lety a las críticas no se limitó a aclarar el malentendido, también destacó cómo doña Carmen disfruta de la vida en la residencia.

«Yo quería que estuviera conmigo, pero ella no quería dar lata. Yo ya tenía todo para hacerle una recámara, arriba en mi casa y dijo que no y, a la larga, tuvo razón», dijo la actriz.

La actriz aclaró que fue su madre quien insistió en quedarse en el lugar, ya que no quería interrumpir los compromisos personales y laborales de su hija.

«Mi mamá no está en un asilo, es una casa de retiro, es una residencia, es como un hotel. Los tratan increíblemente bien, ella está muy feliz y yo también», expresó Lety.

La actriz también explicó que el costo de la residencia no es barato, pero que tiene los medios para pagarla gracias a su trabajo.

«No es barato, no, no es barato, pero lo puedo pagar yo, gracias a Dios tengo un trabajo que me permite pagarlo por algunos años, todavía», comentó.

Finalmente, Lety destacó el esfuerzo y dedicación que su madre ha tenido a lo largo de los años.

«Se lo merece, lo que cobren, la verdad es que mi mami se lo merece porque ha sido una gran mamá, fue una gran esposa, es una gran abuela y, todo lo que implica eso, vale la pena», concluyó.