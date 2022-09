“No podía comer ya nada y todo lo que comía me provocaba acidez, me sentía mal, me ardía la garganta, me dolía el estómago, la boca del estómago, unos síntomas bastante incómodos, dormía con tres almohadas y en la noche obviamente se acrecentaba todo esto”, expresó la protagonista de telenovelas como Esmeralda, En nombre del amor y La indomable.

“No era vida”, dice Leticia Calderón

De buen ánimo, a pesar de la incomodidad que sufrió por varios días, Leticia Calderón reveló que debido a lo que estaba pasando, ‘no era vida’, por lo que tomó la decisión de hospitalizarse luego de someterse a varios estudios: “Fue cuando el doctor me dijo que era candidata a operarme de reflujo bilial y hernia hiatal y le dije; ‘pues cómo vas'”.

“Fue una operación importante, (pero) no grave, no de urgencia, sin mayor complicación de nada, pero que si era necesaria y ahora ya me permite comer mucho más cosas, ya duermo con una almohada, ya no tengo esta sensación de que se me regresara la comida… Había estado con este malestar de gastritis y de colitis, pero yo creo que el 80 por ciento de los mexicanos lo tenemos mucho por nuestra alimentación, por el estrés, por el tráfico, por el smog y por todo lo que vivimos”.