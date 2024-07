La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal tomó a todos por sorpresa

Justo cuando se dijo cuánto dinero le pagaría el cantante a su ex Cazzu por la manutención de su hija

La gente considera una ‘falta de respeto’ la boda y les mandan mensajes ‘de odio’

La boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha conmocionado a todos en redes sociales, dado que tienen apenas un mes de haber confirmado la relación.

El evento fue ‘guardado en secreto’ pero en las redes sociales comenzaron a circular las imágenes de la hija de Pepe Aguilar vestida de novia.

Todo sucedió en una gran Hacienda en Cuernavaca, México y aparentemente fueron muy pocos los invitados al enlace… en su mayoría familia.

Sin embargo, en las fotografías filtradas de la pareja vestidos de novios, la gente estalló y les deseó lo peor, sin tener piedad por su felicidad.

¿No toleran la felicidad de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Las imágenes del enlace entre los cantantes dieron la vuelta a todas las redes sociales y en la cuenta de Instagram del matutino ‘Venga la Alegría’, la gente se desahogó.

En las dos fotos publicadas, se puede ver primero a Ángela y Christian muy felices sonriendo y en la segunda a ella vestida de novia.

Pero la gente fue despiadada y no se alegró por ellos: «No mmmes todavía no le cierra la cesárea a Cazzu», «Dos personas que no les importó lastimar a otra».

«Huele a embarazo», «Planearon la boda cuando Nodal aún estaba con Cazzu», «Ella ya arruinó su vida», «Parecen de primera comunión», escribieron.