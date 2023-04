Como bien se sabe, el primer actor no mantenía una buena relación con sus propios hijos, razón que lo llevó a distanciarse con cada uno de ellos, pero ahora, tras su sensible fallecimiento cada uno de ellos se ha pronunciado al respecto y hasta Leonardo García hizo presencia de último momento en el velorio de su padre.

Aparentemente Leonardo García sí buscaba una reconciliación, así lo dejó saber Margarita Portillo hace unos minutos durante una entrevista que ofreció para el programa de ‘Ventaneando’, “Yo hablé con ellos a finales a marzo, porque yo le pedí a Andrés… le pregunté si querría recibirlos, me dijo que sí. Primero le (dije) que pensaba yo hablar con Leonardo, le pregunté si lo recibiría me dijo que sí, le pregunté si recibiría a Andrecito y dijo que sí”.

¿Nunca hubo una reconciliación entre el actor y sus hijos?

Desafortunadamente Andrés García Jr. se habría negado en reconciliarse con su padre mientras que Leonardo mostró una disposición, “Leonardo aparentemente sí, quedamos de hablarnos luego, pero ya que le llamé, porque quería que viniera a verlo en lunes, ya no me contestó el teléfono ni el WhatsApp”, añadió Margarita Portillo. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Leonardo García ofreció sus primeras declaraciones para el programa de ‘El Gordo y La Flaca‘, “Llegué el día de ayer justamente para verlo, pero se me adelantó, salí muy temprano y venía directo para acá cuando me habló mi tía Rosita y me dio la noticia. Me quedé en mi casa y esperé para venir aquí y despedirme de él como se debe”, argumentó el hijo de Andrés García.