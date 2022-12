La situación física y saludable del actor originario de República Dominicana, pero nacionalizado mexicano, está cada día más en peligro a pesar de que Andrés García ha superado, entre otros males, la leucemia y el cáncer en la próstata, así como aprender a vivir con la cirrosis. Pese a su delicado estado, los problemas no dejan de hacerse presentes en su vida, pues uno de sus hijos arremete contra él tras hablar mal de su madre. Archivado como: Leonardo García Sandy Vale.

Hace apenas unos días, el querido actor de 81 años, culpó a su exesposa Sandy Vale de promover drogas a sus hijos, “Soy un hombre que siempre he hablado con la verdad, a mi nadie me tiene que proporcionar droga y Andrés López Portillo mucho menos, pues él no anda en eso. Las drogas se las proporciona a sus propios hijos, Sandy, su mamá. Esa es la verdad y no hay más vuelta que darle”, señaló Andrés García.

Leonardo García lanza mensaje. El pasado 19 de diciembre una tremenda polémica se desató luego de que se diera a conocer que el ex galán de telenovelas, Andrés García, habría acusado a su exesposa Sandy Vale de darles estupefacientes a sus propios hijos, un tema sumamente delicado y al cuál su hijo Leonardo ha respondido.

Ahora Leonardo, quién es el segundo hijo de Andrés García, no soportó más las acusaciones de su padre en contra de su madre Sandy Vale y acudió a sus redes sociales para manifestar su gran enojo y reclamar al primer actor de 81 años y de una vez por todas ponerle fin a esa situación.

Leonardo García, hijo del ex galán de telenovelas tachó a su padre de narcisista luego de que acusara a la señora Sandy Vale de darle estupefacientes a sus hijos. El distanciamiento entre Andrés García y sus hijos parece ser cada vez más profundo, pues recordemos que en más de una ocasión tanto el primer actor como sus hijos se han dicho hasta lo que no.

"Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer!!! primero quiso matar a Roberto Palazuelós, luego a mí no me bajo de cretino de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto,hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años", inició expresando Leonardo, quién también es actor.

“Yo ya no quiero hablar más este tema yo no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso”

El segundo hijo del ex galán de telenovelas se mostró inconforme tras las acusaciones de su madre y aseguró sentir pena por las palabras dadas por su padre, “Hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios y me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre, yo siento que esta última declaración es inaudito!!!”.

Por último señaló que ya no desea saber absolutamente nada al respecto sobre las declaraciones del actor de 'El cuerpo del deseo' en contra de Sandy Vale, "Yo ya no quiero hablar más este tema yo no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso hablando así de una dama!!! Este es el resultado de un hombre y una persona Narcisista cómo mi padre!", finalizó el joven actor e hijo de Andrés García.