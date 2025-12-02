Video fuerte: Joven muere tras entrar al recinto de una leona en zoológico de Brasil

Hombre invade recinto felinos

Leona lo ataca fatalmente

Zoológico cierra temporalmente

Segun informa UNOTV, El joven ingresó al área prohibida del zoológico tras escalar una pared de gran altura, burlando seguridad y sorprendiendo a empleados que intentaron detenerlo rápidamente.

Una vez dentro del recinto, descendió por un árbol mientras la leona avanzaba hacia él, ignorando los gritos de advertencia de testigos presentes durante el incidente ocurrido.

El ataque ocurrió pocos segundos después de llegar al suelo, cuando la leona lo sujetó y causó heridas fatales, provocando su muerte inmediata dentro del recinto felino.

Las autoridades confirmaron que el Parque Zoobotánico Arruda Câmara mantiene normas estrictas, aunque investigan cómo el joven logró vulnerarlas antes de acercarse peligrosamente al animal.

Investigación apunta a ingreso deliberado

#Brasil l Un hombre murió tras ser atacado por una leona en el Parque Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil. La víctima escaló un muro de seis metros y entró deliberadamente en el recinto del animal. pic.twitter.com/feA8QgXOCP — Señal Capital (@senalcapital) November 30, 2025



La policía señaló que el joven expresó deseos de acercarse a los animales, lo que coincide con versiones de testigos que lo escucharon mencionar esa intención anteriormente.

Videos difundidos muestran al joven descendiendo mientras visitantes gritaban para que se detuviera, indicando que pudo retroceder, pero continuó avanzando dentro del recinto peligrosamente.

Investigadores indicaron que el joven tenía antecedentes y posibles trastornos psiquiátricos, lo que pudo influir en su incapacidad para reconocer el peligro de sus acciones.

Las autoridades esperan informes periciales para determinar con exactitud las circunstancias del caso y establecer si existieron otros factores que contribuyeran al fatal desenlace ocurrido.