Video fuerte: Joven muere tras entrar al recinto de una leona en zoológico de Brasil
Publicado el 12/01/2025 a las 20:25
- Hombre invade recinto felinos
- Leona lo ataca fatalmente
- Zoológico cierra temporalmente
Segun informa UNOTV, El joven ingresó al área prohibida del zoológico tras escalar una pared de gran altura, burlando seguridad y sorprendiendo a empleados que intentaron detenerlo rápidamente.
Una vez dentro del recinto, descendió por un árbol mientras la leona avanzaba hacia él, ignorando los gritos de advertencia de testigos presentes durante el incidente ocurrido.
El ataque ocurrió pocos segundos después de llegar al suelo, cuando la leona lo sujetó y causó heridas fatales, provocando su muerte inmediata dentro del recinto felino.
Las autoridades confirmaron que el Parque Zoobotánico Arruda Câmara mantiene normas estrictas, aunque investigan cómo el joven logró vulnerarlas antes de acercarse peligrosamente al animal.
Investigación apunta a ingreso deliberado
#Brasil l Un hombre murió tras ser atacado por una leona en el Parque Arruda Câmara, en João Pessoa, Brasil. La víctima escaló un muro de seis metros y entró deliberadamente en el recinto del animal. pic.twitter.com/feA8QgXOCP
— Señal Capital (@senalcapital) November 30, 2025
La policía señaló que el joven expresó deseos de acercarse a los animales, lo que coincide con versiones de testigos que lo escucharon mencionar esa intención anteriormente.
Videos difundidos muestran al joven descendiendo mientras visitantes gritaban para que se detuviera, indicando que pudo retroceder, pero continuó avanzando dentro del recinto peligrosamente.
Investigadores indicaron que el joven tenía antecedentes y posibles trastornos psiquiátricos, lo que pudo influir en su incapacidad para reconocer el peligro de sus acciones.
Las autoridades esperan informes periciales para determinar con exactitud las circunstancias del caso y establecer si existieron otros factores que contribuyeran al fatal desenlace ocurrido.
Zoológico analiza protocolos tras ataque
El zoológico lamentó profundamente lo ocurrido, aseguró colaboración total con autoridades y afirmó que sus protocolos de seguridad funcionaron, aunque fueron vulnerados inesperadamente por el joven.
En un comunicado, el parque informó que Leona, la leona involucrada, se encuentra físicamente bien, pero permanece en observación debido al estrés provocado por el ataque.
El recinto permanece temporalmente cerrado mientras equipos especializados revisan medidas internas, con el objetivo de prevenir futuros incidentes y reforzar la protección de animales y visitantes.
Veterinarios y cuidadores continúan monitoreando a la leona para asegurar su estabilidad emocional, confirmando que no se consideró la eutanasia al responder naturalmente ante invasión.
Animal bajo observación
Las autoridades aclararon que la conducta de la leona fue instintiva y ocurrió únicamente porque su espacio fue invadido, descartando cualquier posibilidad de castigo o sacrificio injustificado.
El zoológico enfatizó que la prioridad es asegurar que el animal recupere su rutina habitual, evitando afectaciones prolongadas derivadas del estrés generado durante el ataque.
Especialistas del parque implementan monitoreo continuo para evaluar comportamiento, alimentación y reacciones, garantizando que la leona mantenga estabilidad bajo supervisión profesional tras el incidente registrado.
La situación generó debate público sobre seguridad, salud mental y la importancia de respetar límites en recintos de fauna salvaje, especialmente en entornos con riesgos evidentes.
Identifican al joven y analizan su historial
Las autoridades confirmaron que la víctima era Gerson de Melo Machado, de 19 años, reconocido posteriormente por empleados del parque tras difundirse imágenes del incidente ocurrido.
Investigadores señalaron que el joven tenía antecedentes de daños y hurto, además de un historial marcado por posibles trastornos psiquiátricos que influían en su comportamiento cotidiano.
A pesar de su historial previo, nunca había intentado ingresar al Parque Zoobotánico Arruda Câmara, lo que sorprendió a empleados acostumbrados a mantener estrictas medidas preventivas.
El reconocimiento de su identidad permitió avanzar en la investigación y entender mejor su perfil, incluyendo versiones que mencionaban su interés por acercarse físicamente a los felinos.
Testimonios revelan motivaciones y confusión del joven
Testigos reportaron que el joven expresó deseos de ver a los animales más de cerca, ignorando advertencias y mostrando aparente desconexión con el peligro involucrado durante el acto.
La delegada responsable indicó que testimonios coinciden en que no buscaba hacerse daño, sino aproximarse al felino, motivado por ideas previas relacionadas con leones africanos.
Autoridades mencionaron que su historial psiquiátrico pudo impedirle dimensionar el riesgo, explicando por qué continuó descendiendo hacia la leona pese a los gritos de advertencia.
Las declaraciones reforzaron la hipótesis de un acto impulsivo sin intención suicida, marcado por confusión y falta de percepción del peligro, según información recopilada en la investigación.