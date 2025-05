León XIV votó en primarias republicanas en EEUU antes de convertirse en papa

León XIV votó en primarias

Participó en elecciones hasta 2016

Criticó políticas de Trump

El recién nombrado papa León XIV, anteriormente conocido como Robert Francis Prevost, votó en varias primarias del Partido Republicano en Estados Unidos antes de asumir su liderazgo en la Iglesia Católica.

Documentos públicos y datos de empresas de consultoría electoral revelan que Prevost participó en procesos internos del Partido Republicano hasta el año 2016.

Según medios estadounidenses, el actual pontífice votó en las primarias republicanas de los años 2012, 2014 y 2016 en el estado de Illinois, donde estaba registrado como votante.

No obstante, el estado de Illinois no exige que los ciudadanos se registren con afiliación partidaria, por lo que su participación no implica militancia formal.

León XIV votó en primarias republicanas hasta 2016

A pesar de su presencia en elecciones primarias republicanas, los registros muestran que también votó en procesos internos del Partido Demócrata en los años 2008 y 2010.

Desde entonces, no volvió a participar en primarias de ese partido ni en elecciones presidenciales hasta 2024.

La información también indica que Prevost emitió su voto en cuatro elecciones presidenciales consecutivas entre 2000 y 2012.

Sin embargo, no se registró participación alguna en las elecciones presidenciales de 2016 ni de 2020.