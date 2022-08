Len Dawson, mariscal de campo y leyenda de los Chiefs, muere a los 87 años

La familia de Dawson anunció su muerte

“Con su esposa Linda a su lado, con mucha tristeza les informamos del fallecimiento de nuestro amado Len Dawson”, decía el comunicado de la familia

El mariscal de campo del Salón de la Fama, Len Dawson, cuya inconfundible arrogancia al ayudar a los Kansas City Chiefs a ganar su primer título de Super Bowl le valió el apodo de “Lenny the Cool”, murió el miércoles. Tenía 87 años de edad, reseñó The Associated Press.

La familia de Dawson anunció su muerte en un comunicado a través de KMBC, la estación de televisión con sede en Kansas City donde protagonizó su segunda carrera como locutor. No se dio ninguna causa, aunque Dawson había tenido problemas de salud durante años.

“Con su esposa Linda a su lado, con mucha tristeza les informamos del fallecimiento de nuestro amado Len Dawson”, decía el comunicado de la familia. “Era un maravilloso esposo, padre, hermano y amigo. Len siempre estuvo agradecido y muchas veces abrumado por los innumerables lazos que hizo durante su carrera futbolística y televisiva”.

El MVP de la victoria de los Chiefs sobre los Vikings en enero de 1970, Dawson ingresó a cuidados paliativos el 12 de agosto. “Len Dawson es sinónimo de los Kansas City Chiefs”, dijo el dueño Clark Hunt en un comunicado el miércoles 24 de agosto.