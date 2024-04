Funcionarios están luchando para que Joe Biden llegue a la boleta en otoño

JOE BIDEN PODRÍA QUEDAR FUERA DE LA BOLETA EN OHIO

Los líderes legislativos republicanos en Ohio han anunciado un proceso de ardua negociación con los demócratas.

Esto lo hacen para garantizar que el presidente Joe Biden aparezca en la papeleta electoral del estado en las elecciones de noviembre.

Sin embargo, la forma exacta de esta solución aún no está clara, según informó la agencia The Associated Press.

El presidente del Senado republicano de Ohio, Matt Huffman, informó a los periodistas que se están llevando a cabo conversaciones productivas entre ambas cámaras legislativas y ambos partidos políticos para abordar este desafío.