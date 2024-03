Legisladores de Missouri proponen etiquetar licencias de conducir por miedo a voto de no ciudadanos

Expertos han señalado que la participación de no ciudadanos en elecciones federales sigue siendo muy poco común, apunta ‘The Associated Press’.

El reflejo de una creciente preocupación

Eric Fey, presidente de la Asociación de Secretarios de Condados y Autoridades Electorales de Missouri, también se pronunció al respecto.

Señaló que aunque no es común que no ciudadanos se registren o voten en el estado, ha habido casos detectados en años recientes, según ‘The Associated Press‘.

‘El Nuevo Herald‘ resalta que este proyecto de ley refleja una creciente preocupación entre los legisladores republicanos sobre la integridad del proceso electoral.

Sin embargo, los críticos argumentan que estas medidas podrían tener consecuencias no deseadas y representar obstáculos para ciudadanos legítimos.