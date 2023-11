5 datos sobre la legendaria actriz Rita Moreno

Su gran avance en la industria del cine llegó con la icónica película West Side Story, que no solo mostró su talento notable sino que también estableció un precedente para los actores hispanos en Hollywood.

Este papel no solo mostró sus increíbles habilidades como actriz y bailarina, sino que también le valió un Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto.

3. Una carrera definida por la versatilidad y el impacto

A lo largo de su carrera, la actriz Rita Moreno ha demostrado una versatilidad notable, haciendo transiciones sin problemas entre roles dramáticos y cómicos.

Ha iluminado la pantalla en películas como The Four Seasons y ha llevado risas a los hogares con sus actuaciones en The Electric Company.

Su trabajo en el escenario, incluyendo una actuación ganadora de un Premio Tony en The Ritz, ha cimentado aún más su estatus como intérprete versátil y respetada.

Más allá de sus diversos roles, Moreno ha sido una defensora vocal de los derechos y la representación de las minorías en Hollywood, utilizando su plataforma para inspirar y marcar la diferencia en la industria.