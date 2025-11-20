Buscar
Demócratas dudan de legalidad en redada federal de San Antonio

Demócratas dudan de legalidad en redada federal de San Antonio

Demócratas solicitaron transparencia a Trump tras una redada migratoria en San Antonio donde fueron detenidas unas 140 personas.
Por 
2025-11-20T22:17:14+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/20/2025 a las 17:17

  • Legisladores exigen total transparencia
  • Redada masiva genera dudas
  • Migrantes sin cargos claros

Un dúo de legisladores demócratas expresó este jueves su preocupación por la legalidad de un operativo migratorio realizado el fin de semana en San Antonio, Texas, donde más de 100 personas fueron arrestadas, y pidió al Gobierno entregar más detalles sobre la redada.

En una carta dirigida a los directores del Departamento de Justicia, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los congresistas solicitaron “transparencia” al Gobierno del presidente Donald Trump.

“Estamos sumamente preocupados por la legalidad de las detenciones y el debido proceso de las personas detenidas», según Efe.

«Cualquier operación de esta magnitud exige plena transparencia sobre los fundamentos de la redada, las agencias que participaron y la situación de quienes fueron detenidos”, escribieron los legisladores Joaquín Castro y Greg Casar.

Preocupación legislativa por la redada migratoria en San Antonio

Los congresistas pidieron información detallada sobre la evidencia presentada ante un juez para firmar órdenes de registro o arresto.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo ‘La telaraña de Charlotte’ deja más de 200 detenidos y llega a su fin

Solicitaron aclarar qué agencias federales participaron en el operativo realizado el domingo alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Requirieron precisar cuántas personas fueron detenidas, su nacionalidad y los delitos que se les atribuyen.

Las autoridades informaron inicialmente que unas 140 personas fueron arrestadas y que entre ellas había ciudadanos de Venezuela, Honduras, México y otros países latinoamericanos.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional aseguraron en un comunicado que el operativo buscaba frenar la presencia del grupo criminal transnacional Tren de Aragua.

Sin embargo, no proporcionaron datos adicionales sobre los detenidos, incluidos posibles cargos o antecedentes criminales.

Contexto de las operaciones federales

Como parte de su promesa de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en Estados Unidos. El Gobierno republicano ha desplegado a cientos de agentes federales en ciudades con administración demócrata.

Estas ciudades suelen contar con políticas de protección para la comunidad migrante.

Organizaciones como Human Rights Watch han acusado a la administración de realizar arrestos indiscriminados. Y de actuar sin respeto por los derechos humanos de personas migrantes o de origen latino.

En Chicago, según datos publicados por el diario The Chicago Tribune, solo 16 de las más de 600 personas detenidas por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza durante un operativo masivo tienen antecedentes penales.

Señalamientos sobre la identificación de migrantes

El Gobierno también ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos de identificar y detener a migrantes venezolanos como presuntos miembros del Tren de Aragua sin pruebas.

Los señalamientos advierten que no existen antecedentes penales que justifiquen la imputación automática de vínculos con ese grupo criminal.

La falta de claridad sobre los criterios utilizados para las detenciones preocupa a defensores de derechos humanos.

Los legisladores Castro y Casar insisten en que el Gobierno debe aclarar el proceso detrás de estos arrestos masivos.

Su llamado subraya la necesidad de supervisión y transparencia en operativos de alto impacto que involucran a comunidades vulnerables.


