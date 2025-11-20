Demócratas dudan de legalidad en redada federal de San Antonio

Legisladores exigen total transparencia

Redada masiva genera dudas

Migrantes sin cargos claros

Un dúo de legisladores demócratas expresó este jueves su preocupación por la legalidad de un operativo migratorio realizado el fin de semana en San Antonio, Texas, donde más de 100 personas fueron arrestadas, y pidió al Gobierno entregar más detalles sobre la redada.

En una carta dirigida a los directores del Departamento de Justicia, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los congresistas solicitaron “transparencia” al Gobierno del presidente Donald Trump.

“Estamos sumamente preocupados por la legalidad de las detenciones y el debido proceso de las personas detenidas», según Efe.

«Cualquier operación de esta magnitud exige plena transparencia sobre los fundamentos de la redada, las agencias que participaron y la situación de quienes fueron detenidos”, escribieron los legisladores Joaquín Castro y Greg Casar.

Preocupación legislativa por la redada migratoria en San Antonio

BREAKING: MASSIVE ICE RAID at a club in San Antonio, Texas, targeting Tren de Aragua gang members. Over 140 illegal aliens were arrested, including gang members and illegals from multiple foreign countries. This is exactly what I voted for! pic.twitter.com/b6n1lZybLu — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 19, 2025

Los congresistas pidieron información detallada sobre la evidencia presentada ante un juez para firmar órdenes de registro o arresto.

Solicitaron aclarar qué agencias federales participaron en el operativo realizado el domingo alrededor de las 2:00 de la madrugada.

Requirieron precisar cuántas personas fueron detenidas, su nacionalidad y los delitos que se les atribuyen.