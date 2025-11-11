Este es el metodo que utiliza ICE para rastrear los autos de migrantes en EE. UU.

ICE rastrea autos de migrantes

Lectores de placas vigilan movimientos

Flock Safety suspende cooperación federal

El Immigrant Defense Project (IDP) advierte en su más reciente informe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) utiliza lectores automáticos de placas, conocidos como Automated License Plate Readers (ALPRs), para vigilar los autos de migrantes.

Estos dispositivos, que capturan imágenes de matrículas en espacios públicos, se han instalado en semáforos, postes, carreteras, estacionamientos e incluso en patrullas policiales.

De acuerdo con el IDP, las cámaras envían la información a bases de datos utilizadas tanto por agencias de seguridad como por empresas privadas.

ICE y el uso de lectores automáticos de placas

A partir de esos registros, ICE puede identificar al propietario del vehículo y rastrear sus desplazamientos, según La Nación.

El informe señala que con estos datos la agencia puede reconstruir los recorridos habituales de un automóvil, incluyendo los lugares donde vive o trabaja una persona.

En algunos casos, el seguimiento permite asociar relaciones personales o familiares, lo que incrementa el nivel de vigilancia sobre comunidades migrantes.