Este es el metodo que utiliza ICE para rastrear los autos de migrantes en EE. UU.
Publicado el 11/11/2025 a las 18:24
- ICE rastrea autos de migrantes
- Lectores de placas vigilan movimientos
- Flock Safety suspende cooperación federal
El Immigrant Defense Project (IDP) advierte en su más reciente informe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) utiliza lectores automáticos de placas, conocidos como Automated License Plate Readers (ALPRs), para vigilar los autos de migrantes.
Estos dispositivos, que capturan imágenes de matrículas en espacios públicos, se han instalado en semáforos, postes, carreteras, estacionamientos e incluso en patrullas policiales.
De acuerdo con el IDP, las cámaras envían la información a bases de datos utilizadas tanto por agencias de seguridad como por empresas privadas.
ICE y el uso de lectores automáticos de placas
#Mundo | ICE adopta nueva tecnología para rastrear los autos de los migrantes en Estados Unidos. https://t.co/DsnQrzOctM
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2025
A partir de esos registros, ICE puede identificar al propietario del vehículo y rastrear sus desplazamientos, según La Nación.
El informe señala que con estos datos la agencia puede reconstruir los recorridos habituales de un automóvil, incluyendo los lugares donde vive o trabaja una persona.
En algunos casos, el seguimiento permite asociar relaciones personales o familiares, lo que incrementa el nivel de vigilancia sobre comunidades migrantes.
Una red de rastreo silenciosa
🚨El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha comenzado a usar diversas herramientas que ayuden a elevar su número de arrestos, entre ellas, el Lector Automático de Placas (ALPR). Los lectores automáticos de placas están instalados en diversos espacios públicos,⤵️ pic.twitter.com/tJsV9m27nk
— MIGRA LEGAL USA 🇺🇸 (@migralegalusa) November 11, 2025
El Proyecto de Defensa de Inmigrantes detalla que el sistema ALPR funciona como una red de monitoreo permanente.
“Si usted tiene un auto registrado con su nombre o dirección, ICE lo puede rastrear usando el número de placa de su auto.
También puede saber dónde usted maneja ese auto y sus relaciones con otras personas”, indica la organización.
Los reportes recibidos por el IDP en Nueva York muestran que en los últimos años la agencia ha accedido a información del registro vehicular estatal para seguir autos y a quienes los poseen o conducen.
El sistema convierte la matrícula en una especie de rastro digital que permite reconstruir patrones de movimiento y ubicación.
Con esta capacidad, ICE no solo obtiene datos sobre direcciones o propietarios, sino que puede anticipar rutinas diarias, lo que genera preocupación sobre la invasión a la privacidad y el uso discrecional de la información.
Empresa suspende cooperación con agencias federales
En agosto, The Associated Press informó que la empresa Flock Safety, uno de los principales operadores de lectores de matrículas, suspendió su colaboración con agencias federales debido a las críticas sobre la finalidad de sus programas piloto.
La compañía detuvo sus proyectos con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tras una auditoría que reveló acceso indebido a datos de placas en Illinois.
El secretario de gobierno de ese estado, Alexi Giannoulias, denunció que dicho intercambio violaba leyes locales de privacidad.
Flock Safety aseguró no tener evidencia de búsquedas relacionadas con inmigración, pero reconoció que los parámetros de acceso no eran claros.
La firma anunció nuevos controles: las consultas federales deberán estar identificadas y las búsquedas amplias a nivel estatal o nacional quedarán prohibidas.
Solo se permitirán investigaciones individuales coordinadas con agencias policiales específicas.
Con esta decisión, se busca limitar el alcance del uso de los lectores automáticos y responder a las preocupaciones sobre vigilancia masiva, privacidad y posibles abusos en los programas migratorios.