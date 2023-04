3. Sé fiel a tu persona

¿Recuerdas Don’t Ask, Don’t Tell? No hace mucho la comunidad LGBT era obligada a ocultar sus verdaderos yo del mundo, ¡y ahora Caitlyn Jenner está agraciando la portada de Vanity Fair con toda su firmeza y gloria hermosa!

4. Orgullo gay: Respeto

El respeto va muy pegado a la tolerancia. El Orgullo Gay se trata de respetar las decisiones de otras personas y respetarse lo suficiente para apoyarte a ti misma.