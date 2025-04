La grandeza de LeBron no basta para los Lakers en la derrota ante los Timberwolves

Los Lakers de Los Ángeles, durante toda la serie, habían estado esperando que el clásico LeBron James se hiciera presente.

Finalmente, el viernes por la noche, el Rey apareció con una actuación memorable, pero aún así, Los Ángeles desperdició otra oportunidad crucial en los playoffs.

LeBron James, en una noche histórica, logró un récord personal: 38 puntos, lo que lo convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos en playoffs a los 40 años.

Sin embargo, la victoria de los Timberwolves por 116-104, que dejó a los Lakers abajo 2-1 en la serie, demostró que una actuación individual brillante no es suficiente si el equipo sigue autodestruyéndose.

Despite the loss to the Wolves, LeBron James dropped the most points by a 40-year-old in NBA playoffs history.

