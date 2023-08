Dicen por qué le hicieron grosería a Niurka en La Casa de los Famosos

Niurka, junto a sus hijos Romina y Kiko, hicieron público que no los habían dejado pasar al foro de la televisora.

Sin embargo, la mujer escándalo brilló por su ausencia al no estar presente para darle la bienvenida a su hijo al salir de la casa.

¿Le hicieron grosería a Niurka? La cubana no pudo entrar al foro de La Casa de los Famosos para recibir a su hijo.

La vedette duró 69 días sin poder ver a su hijo menor y no estuvo presente para recibirlo tras su expulsión.

Mucho se ha dicho sobre que la cubana se encuentra vetada de Televisa y por eso ya no ha asistido a las galas.

Sin embargo, el público se extrañó al no ver a Niurka entre los presentes y poder ver a su hijo después de semanas.

No pudo recibir a su hijo

La eliminación de Emilio Osorio dejó en claro que incluso las figuras públicas más fuertes no están exentas de sentir la presión.

Pero la familia del joven cantante de 20 años tuvo que esperar en las afueras del estudio para recibir al quinto finalista, ya que aseguran no los dejaron entrar.

Las grabaciones muestran a Niurka, Romina y compañía gritando desde la calle, esperando a que Emilio pareciera para recibirlo con un abrazo.

«Bueno, no nos dejaron entrar. Digo, yo entendería que no me dejaran entrar a mí, pero hubiera sido bueno que dejaran entrar a su hermanito, a todos», reclamo Niurka.