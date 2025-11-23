¿Le hace el feo? Captan incómodo momento entre Ángela Aguilar y Adamari López

Ángela Aguilar y Adamari López

Usuarios critican actitud fría

Video revive vieja polémica

Las redes sociales tienen esa capacidad de revivir escenas que en su momento pasaron desapercibidas, pero que meses después se convierten en tema de conversación masivo.

Así ocurrió con un video rescatado de Premio Lo Nuestro 2024, donde Ángela Aguilar y Adamari López coincidieron brevemente en uno de los pasillos del evento.

La escena, de apenas unos segundos, muestra a ambas figuras posando para una fotografía mientras intercambian un breve saludo entre prisas, luces y cámaras.

Aunque el intercambio fue mínimo, las plataformas digitales lo han convertido en el centro de un intenso debate sobre actitudes, percepciones y favoritismos.

Encuentro tenso: el momento entre Ángela y Adamari

El material difundido muestra a Adamari felicitando a Ángela, mientras la cantante responde con un discreto “gracias” antes de continuar su camino.

Ese cruce —aparentemente cordial, aunque breve— desató duras críticas hacia Ángela, a quien varios usuarios señalaron por una actitud considerada “fría” o “distante”.

Las redes no tardaron en dividirse en bandos, transformando un saludo sencillo en una supuesta tensión entre ambas artistas.

Del otro lado, muchos destacaron la elegancia y amabilidad de Adamari López, resaltando su disposición para interactuar aun en medio del ajetreo de una premiación televisiva.