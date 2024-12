Carolina ‘La Veneno’ Sandoval se sincera sobre lo que le advertían de su marido

¿Nunca le convino Nick Hernández?

La presentadora no se quedó callada

A Nick Hernández, aún marido de Carolina ‘La Veneno’ Sandoval mucha gente lo tachó de ‘mantenido’ pero ahora ella se sincera sobre lo que le advertían.

Gente cercana a la presentadora siempre le dijo que desconfiaban de las intenciones de su marido y que no durarían mucho tiempo juntos.

Ahora, tras 9 años de casados, se divorciarán y están en una guerra de dimes y diretes que no cesan, por lo que de nuevo, la Veneno Sandoval mandó mensajes.

Usando sus historias de Instagram, ahora habló de cómo una querida amiga le dijo que no le convenía estar con Nick.

La Veneno Sandoval sigue despotricando contra Nick Hernández

La Veneno Sandoval contó que una amiga fue testigo de la relación de ellos y de cómo tiempo antes de casarse, le dijo lo que pensaba de su aún marido.

«Esta bella mujer me conoce desde los años de la universidad y fue una de las organizadoras de la boda hace 10 años», comenzó escribiendo en una foto junto a su amiga.

«Una de las que ayudó a comprar anillos, hizo la despedida de soltera con otra de mis amigas. Le compraron hasta la ropa interior», siguió contando.

«Como me dijo: ‘te hicimos feliz Caro’. Pero siempre supimos que por allí no era. No dan crédito a tanta falsedad e hipocresía», aseguró la presentadora.