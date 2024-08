Deportista muere ahogado durante competencia

Competidor de CrossFit muere en natación

Lazar Dukic, de 28 años, fallecido

Investigación en curso por fallecimiento

Un competidor de los Juegos de CrossFit falleció este jueves mientras participaba en una prueba de natación en un lago de Texas.

Don Faul, director general de CrossFit, dijo en una conferencia de prensa que estaba “profundamente entristecido”.

Este trágico hecho ocurrió en el Lago Marine Creek, cerca de Fort Worth.

Añadió que colaboraba con las autoridades en la investigación sobre el deceso.

Identifican al deportista que murió

La oficina forense del condado de Tarrant identificó al competidor como el serbio Lazar Dukic, de 28 años de edad.

No se ha revelado la causa del fallecimiento, de acuerdo con información de The Associated Press.

Un funcionario del Departamento de Bomberos de Fort Worth dijo que se recibió una llamada alrededor de las 8 de la mañana.

Pedían la presencia de alguna autoridad.