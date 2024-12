Laura Zapata se lanza contra Angélica Rivera por no ayudar a las actrices cuando fue primera dama

A su vez, Zapata replicó con una gran sonrisa: “estaba entre sus piernas, no estaba entre sus manos”, a lo que Aylin solo contestó: “‘¡Laura, no!’”.

No obstante, Mujica la interrumpió diciendo: “pero no estaba en sus manos”.

Sin embargo, Laura Zapata le refutó a Aylin lo que dijo de Angélica Rivera: “Pero a mí no me toquen ese vals…».

Laura Zapata no dudó en externar su descontento contra Angélica Rivera durante su participación en el reality ‘Secretos de Villanas’.

Por su parte, Gaby Spanic añadió: “pero un día nos invitó a cenar, fuimos varios del mundo del (espectáculo), en Miami…».

«Eduardo Yáñez, Cynthia Klitbo. Y no pagó la cuenta, cada quien tuvo que pagar”.

Acto seguido, Laura mencionó: “*ta madr, ¿viste?, ¡no jod*s!”. Seguidamente, Gaby recalcó: “no pagó la cuenta y nos invitó”.

En este sentido, Laura Zapata indicó: “y ustedes: ‘ay sí, yo pago la cuenta’… y todos encantados, ‘yo pago lo mío, ¡ay!, pero me invitó’, no mi amor, no mam*s”.