“Quiero aclarar que la expresión de huevones, no era para todos los mexicanos. Fácilmente se vio quién se puso el saco; los que no producen, los que son las bases de Morena, los que reciben dinero a cambio de voto y cometen este fraude electoral”, comenzó diciendo la actriz de 66 años. Archivado como: Laura Zapata se defiende

Zapata aclaró que en realidad se refería a la gente abusiva que vive de los impuestos de la sociedad mexicana y quienes venden su voto. “Yo me refería a los abusivos, a los que viven de nuestros impuestos por vender su pensamiento y su voto, a esos me refería, esos son los huevones de México”, expresó. Los comentarios en contra de Zapata han sido bastantes, tales como: “ya le depositaron su ayuda”, “Ni usted se la cree”, “No lo trate de cambiar”, “Justificación no pedida ,culpabilidad aceptada”, “No aguantó la presión social”. Archivado como: Laura Zapata se defiende

Andrés Manuel López Obrador le responde a Zapata; “Hay que reconocer su franqueza”

Y es que Laura Zapata se les fue de largo a todos los mexicanos, cuando rindió dichas declaraciones, pues dijo que México era un país de ‘huevones’. “Y este les avienta, los maicea con dos mil pesos, con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso y dicen, ‘bueno, es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera y con eso se conforman, o sea, no fueron a la escuela”, dijo la polémica villana de telenovelas.

Sin embargo, el Presidente de México no se quedó de brazos cruzados y decidió responderle a Zapata tras sus duras declaraciones, esto se puede ver en el video compartido por MILENIO. “Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante a ninguna parte y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes”, declaró. No contento con dar dichas declaraciones, volvió a tocar este tema el miércoles por la mañana. “La señora Laura Zapata, hay que hasta reconocerle su franqueza. Porque no es nada más ella, así piensan millones, nada más que ella se atreve a decirlo”, exclamó el presidente de México (VER VIDEO AQUÍ). Archivado como: Laura Zapata se defiende