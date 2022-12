Ante las diversas entrevistas en que Laura Zapata y Sylvia Pasquel se han quejado y han despotricado de Lucía Méndez por su actitud de ‘Diva’ en el reality show, la cantante de ‘Mi Amor, Amor’, amenazó con demandarlas si no se calmaban y dejaban de dañar su imagen, a lo que la hermana de Thalía no se tardó en reaccionar.

Ahora, meses después del estreno de ‘Siempre Reinas’, los dimes y diretes entre las protagonistas ocasionaron una guerra campal entre Laura Zapata y Lucía Méndez, así como Sylvia Pasquel quienes se quejaron de las actitudes que tuvieron al grabar el programa, tanto así que la protagonista de ‘El Extraño Retorno de Diana Salazar’ amenazó con demandarlas si no dejaban de dar su imagen.

Sin embargo, ese comunicado y amenaza no hizo mella en la actitud de Laura Zapata quien al no amedrentarse por la demanda legal de Lucía Méndez, decidió aprovechar la publicidad para grabar unos videos de TikTok en clara burla y con bastantes indirectas para la que será su rival de reality show en la segunda temporada de ‘Siempre Reinas’.

“Yo sólo quiero decir que el circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos. Tengan cuidado, la envidia es una enfermedad y yo de verdad espero y deseo de todo corazón que te mejores mi amor. Estoy segura de que la vida se encargará de poner a cada payaso en su circo y a cada reina en su trono. Una recomendación: que ningún virus nos quite la sonrisa… a reír!”, grabó Laura Zapata en varios mensajes de TikTok.

Aunque Sylvia Pasquel no ha reaccionado a la amenaza de Lucía Méndez de demandarlas, Laura Zapata no se quedó callada y por medio de una serie de videos de TikTok en los que deja en claro que la gente que le tiene envidia le irá muy mal y el karma tarde o temprano le llegará porque la vida la ubicará.

¿A quién apoya la gente? Laura Bozzo se va contra la hermana de Thalía

Laura Zapata, Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Lucía Méndez son las ‘Siempre Reinas’, pero en este pleito ¿la gente a quién apoya? Los comentarios no se han hecho esperar: “Esta vieja ella es la payasaaaaa (Laura Zapata)”, “ay señora Méndez la que de lleva se aguanta y ademas no dijeron nada que no fuera verdad”, “Ya siéntese señora Méndez”, “Que inventada mi tía verdaderamente”.

Más personas se pronunciaron: “Pues que no estaban en un reality de sus vidas … hasta parecían mejores amigas. Qué pasó?”, “No soportó!”, “Las dejó calladitas”, pero nadie esperaba que hasta Laura Bozzo se le fuera a la yugular a la Zapata en la publicación de Instagram de ‘La Mesa Caliente’: “Patética cuando llegué de Perú no sabía ni quien era a diferencia de @luciamendezof qué para nosotros junto a @vrocastroficial eran y son las reinas, en cambio tú la hermana de @thalia y algunos papeles de mala algo que te representa nunca contesté tus insultos porque elijo a mis enemigos y le recomiendo a Lucia te ignore hay que saber escoger nuestras batallas que valgan la pena bendiciones”, sentenció la peruana. AQUÍ EL VIDEO DE LO QUE DIJO LAURA ZAPATA. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.