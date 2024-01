La conductora y actriz Laura Vieira revela que padece cáncer de mama

«Hace algo más de un mes me diagnosticaron cáncer de seno», de esa forma hizo la fuerte revelación a sus seguidores en la plataforma.

«Estoy transitando un camino que, de lo duro que es, me ha hecho encerrarme en mí misma para tratar de encontrar fortaleza», escribió.

«No hay forma sencilla de explicar las razones por las que he estado ausente», comenzó escribiendo la también conductora en su publicación.

Inicia tratamiento

Indicó que ya empezó el «tratamiento por el flanco de la quimioterapia», proceso en el que la acompañan su esposo, William, hijos, Samuel, Sofía y Moisés, y familia.

«Por ellos (mis niños) lucho con la fuerza a medias luego de este duro golpe, por ellos me atrevo a confesar que todo esto me tomó por sorpresa y me ha derrumbado», mencionó.

«Es un diagnóstico que no sólo te golea, sino que te saca de tu eje, te roba y te baja de la autopista en la que uno convierte la vida», reveló.

«Sólo deseo encontrar esa fortaleza que necesito en la fe, la oración y el amor», añadió en su largo escrito que compartió en Instagram.