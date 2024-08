Laura León cancela su boda tras descubrir el secreto de su prometido

Laura León cancela boda.

Revela secreto de su prometido.

Aprecia profesionalismo de Aracely Arámbula.

Laura León, la icónica cantante mexicana de 71 años, conocida cariñosamente como «La Tesorito», ha captado nuevamente la atención del público.

En un sorprendente giro, la artista ha decidido cancelar su esperada boda con su misterioso prometido italiano, informó Agencia México,

Semanas atrás, Laura León anunció emocionada sus planes de matrimonio. Sin embargo, la cantante sorprendió al confirmar que la boda se cancelaba por razones que consideró de peso.

“Fíjate que ya los planes de boda no van a ser. Pero ya me quedé con el anillo, tesoro. Sí, sí. Me arrepentí muy a tiempo, tesoro”, confesó León en una entrevista reciente.

Lo que reveló Laura León

Lejos de preocuparse por las opiniones ajenas, León reveló a los medios la razón detrás de su decisión.

Según sus declaraciones, descubrió un secreto del pasado de su pareja que la hizo replantearse el compromiso.

“Fíjate nada más que curioso, ¿verdad? Los papás querían tener una hija y de chiquito, de niño, lo vestían de mujer”, relató la cantante con su característico sentido del humor.

A pesar de esta revelación, León aseguró que el amor entre ambos permanece intacto. Aunque el compromiso matrimonial se ha cancelado, la relación continuará.