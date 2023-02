Laura Flores siente culpa por esta situación

La actriz de ‘Gotitas de amor’ dio a conocer que el proceso por el cual su hijo pasó fue bastante fuerte, pues “Le extrajeron el estomago, le sacaron todos los líquidos para meterlo a cirugía y extraer el balón gástrico”, dijo. Después, dio a conocer que se sintió muy culpable por la decisión que tomó sobre su hijo.

“Me sentía culpable, yo fui la que promociono eso para que mi hijo bajara de peso, pero el médico me dijo, la obesidad no es opción y uno busca lo mejor para los hijos; sin embargo, la culpa no me dejaba”, señaló la guapísima actriz mexicana. Archivado como: Laura Flores teme por la vida de su hijo