Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral tras un tratamiento estético

«Fui con dermatóloga y desaparecían. Yo me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos 20 años», afirmó Laura Flores.

«Yo siempre me había hecho el tratamiento de la escleroterapia, donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas», inició diciendo.

Tratamiento estético sale mal

El incidente de salud dejó a Laura con una breve pero preocupante parálisis, además se mostró temporalmente incapaz de hablar.

«La semana previa a la Semana Santa, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia en la noche me dio un microinfarto cerebral», mencionó.

«Estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión y me dio un microinfarto», reiteró en su video publicado en Instagram.

«Se me paralizó mi brazo derecho, la mitad de la cara no podía yo hablar, no podía articular palabra», expresó la también presentadora.