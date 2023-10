Laura Flores rompe en llanto tras ‘abandonar’ a sus hijos

El mensaje de Laura Flores

«Pero no dejo de tener esta parte maternal vulnerable que me jod… porque no me gusta dejar a mis hijos», dijo entre lágrimas.

«Esto no significa que no vaya a hacer bien las cosas, voy a hacer mi trabajo como sé hacerlo», subrayó la también cantante.

«Por algo me contrataron para esta telenovela y solo quería compartir con ustedes mi arranque de lunes, de semana», expresó.

«Ya lloré, lo que sigue es pa’ lante, solo quiero compartir con ustedes que somos seres vulnerables», añadió Laura Flores.