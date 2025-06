Laura Flores da positivo a Covid por cuarta vez y bromea con hacerse una limpia tras su ruptura

Laura Flores da positivo a Covid

Termina relación con Lalo Salazar

Pide consejos para una limpia

La actriz y cantante Laura Flores confirmó que se ha contagiado de Covid-19 por cuarta ocasión, en medio de una semana difícil marcada también por el fin de su relación con el periodista Eduardo “Lalo” Salazar.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista de 60 años compartió con sus más de un millón de seguidores el diagnóstico, mientras mostraba signos visibles de malestar.

“¿Qué creen? Como no tengo nada que hacer y ha sido una semana súper tranquila y relajadita, bueno, ahí está la tos, me dio Covid. Es la cuarta vez que me da Covid”, dijo en tono irónico mientras reposaba en un sillón.

El anuncio se da apenas días después de que hiciera público el término de su noviazgo con el comunicador de Televisa, con quien mantenía una relación desde hace algunos años.

Termina su relación con Eduardo Salazar

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el señor Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra”, escribió Flores en un comunicado publicado el 9 de junio.

La combinación del contagio y la ruptura emocional ha hecho que la actriz se tome el momento con una dosis de humor y resignación.

En el mismo post de Instagram, escribió con ironía: “¿Alguna otra cosita? ¿Postre para llevar tal vez? Ah ya sé, una limpia en Catemaco”.

Su mención a una posible limpia en Catemaco —lugar conocido por sus rituales espirituales— desató una ola de respuestas entre seguidores que enviaron mensajes de ánimo y hasta sugerencias esotéricas.