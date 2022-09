En dicha grabación se le escucha decir a la que fue el rostro de ‘Laura en América’ lo siguiente: “Quiero hacer un llamado a todo mi público, por el amor de Dios se los imploro… Tenemos que unirnos para ayudar a Puerto Rico, la situación es verdaderamente dramática, hay lugares donde no hay agua, no hay energía”, expresó. Archivado como: Laura Bozzo Puerto Rico.

Laura Bozzo es criticada tras pedir ayuda para los damnificados

“Lugares donde hay ancianos deambulando, por favor se los imploro, quiero que Osvaldo Ríos se ponga en contacto conmigo para coordinar aquí que posibilidades tenemos de ayudar y poder hacer llegar directamente al más necesitado, los amo Puerto Rico ¡Fuerza!”, finalizó Laura Bozzo mismo que también fue compartido por la cuenta de La mesa caliente en Instagram.

Internautas no tardaron en hacer presencia dentro de la caja de los comentarios tras la petición que Laura Bozzo lanzó a su público pero las críticas no faltaron, “Quiere sacar publicidad , no le creo nada”, “Hay Laura no te cuelgues de la necesidad ajena,ayúdate a ti misma”, “Muchas bendiciones”, “Que bella gracias Laura por tu amor a nuestra gente”, Buena iniciativa Laura bendiciones”, se puede leer. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Laura Bozzo Puerto Rico.