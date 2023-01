Laura Bozzo habla en exclusiva para Mundo Now

La presentadora de origen peruano presenta su nuevo podcast Que Pase el Desgraciado

¿Tiene desórdenes alimenticios? Laura Bozzo podcast Que Pase el Desgraciado. La querida presentadora de televisión, Laura Bozzo presenta su nuevo podcast ‘Que Pase el Desgraciado’ la cual es producido por Pitaya Entertainment. La peruana habla en exclusiva para Mundo Now sobre este nuevo proyecto, luego de haber estado en el reality más popular de los Estados Unidos, La Casa de los Famosos. En este nuevo podcast la señorita Laura presenta los casos de la vida real más estremecedores y sorprendentes y en base a su experiencia en la vida busca una forma de ayudar a quienes le escriben. Que Pase el Desgraciado está disponible completamente gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts, así como en el sitio web de Pitaya y en YouTube, según TVN. Laura Bozzo podcast Que Pase el Desgraciado: ¿Cómo nace esta invitación para hacer este podcast? La conductora de Tv revela cómo fue que nació esta idea de exponer a los ‘desgraciados’ tal y como dice el nombre de su podcast: “Mira esto nace con Alexis Núñez, el productor de este podcast con la invitación de Pitaya. Yo había tenido otras invitaciones, pero no había aceptado, porque yo tengo mi programa de televisión. Entonces en un principio, pues dudé, pero luego dije ‘no’, porque eso me hace regresar a mis inicios de radio, donde yo digamos de alguna manera ayudaba a la gente en consultas que me daban, pero haciéndolo divertido”. “Y es la mejor forma de empoderar a la mujer. Creo que yo he tenido una experiencia de vida terrible. He estado arriba, he estado abajo, he estado muerta, he estado presa. Hay gente que me considera ángel, otra que me considera demonio. He pasado por todo y me gusta volcar esta experiencia porque hay mucha gente que pasa momentos difíciles y creo que esta experiencia mía demuestra que cuando uno quiere puede, que cuando uno a la edad que tenga quiere desarrollarse en podcast o en lo que sea, lo va a hacer”.

Laura Bozzo podcast Que Pase el Desgraciado: ¿Cómo fue ese revuelo que se volvió a esa frase ya legendaria, "Que Pase el Desgraciado"? "Cuando yo hablo en televisión, hablo con el corazón y después la cabeza se da cuenta de la burrada que he dicho, porque a veces digo brutalidad y media. No, no tengo filtros. Entonces esa frase me salió del alma, de la rabia y la impotencia de ver qué desgraciado podía ser este tipo. Y ahí se quedó, como una marca registrada. Se quedó para siempre". De igual manera, la peruana revela los problemas que ha tenido en su vida sentimental, por ejemplo con su ex pareja Christian Suárez, donde se dio a conocer que lloraba mucho por su culpa. "Yo no voy a culpar bajo ninguna circunstancia a Christian Suárez, porque Christian de alguna manera se enganchó conmigo en una relación tóxica, pero él es una buena persona, él no es una mala persona. Yo era la que estaba encerrada, lo celaba, fue una falla de los dos y hoy le guardo mucho respeto y le deseo lo mejor", dijo Laura.

Sobre los de Shakira y Piqué ¿Tú qué opinas de todo esto? "La letra de esa canción es Laura. Es lo que yo siempre he dicho, siempre Laura ha tenido ese discurso, entonces yo me identifico totalmente con ese discurso, porque hay hombres a los que uno les queda grande. Y hay una serie de cosas, no que ella dice en su canción que yo le escuchaba y decía 'ay Dios mío, esto me parece de Laura en América'. Me sentí mucha identificación con la letra de Shakira, sentí que yo era parte de esa letra". "De igual manera habló sobre esta tercera temporada de La Casa de los Famosos: "Siento que todavía no se han definido bien las personas. O sea, las personas tienen que sacar lo que ya son, a mí me da mucha ternura Osmel, tiene mucho para dar todavía. Creo que Osmel es un personaje que me gusta".

¿Tú has vivido desórdenes alimenticios? "Yo hasta ahora lucho con la anorexia, por ejemplo, en Navidad, en estas fiestas, subí de peso, subí dos kilos y a mí eso me genera una depresión tal que inmediatamente paralizo toda la comida, entonces bloqueo y no como y no como. Y yo 'a ver Laura Bozzo no estás joven, tienes que comer'. Me cuesta comer, es horrible". "Los desórdenes alimenticios son una cosa espantosa con la que tienes que luchar. Así como un alcohólico tiene que luchar hasta el fin de sus días con el alcoholismo. Yo con la anorexia tengo que luchar hasta el último día de mi vida. Hay gente que me dice, estás flaca. Sí, pero yo me veo y me veo gorda. Entonces es un trastorno muy complicado que hasta ahora requiere que yo vaya a terapias".

