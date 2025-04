Laura Bozzo pide perdón y rompe en llanto tras comentarios sobre Samira Jalil y Julia Gama

“Yo he pasado por un proceso muy fuerte de depresión, La casa en esta ocasión yo con la pierna mal y todo eso me hizo mucho daño; hay que estar ahí para saber lo que uno pasa”, expresó, sin poder contener el llanto.

“Me siento realmente muy avergonzada porque siento que esa no es la Laura que ellos han conocido toda su vida”, afirmó.

La participación de Laura Bozzo en ‘La casa de los famosos All-Stars’ ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente por su desempeño como concursante.

En medio de sus declaraciones, recordó su trayectoria como defensora de migrantes y personas en situación vulnerable, contrastando esa faceta con lo sucedido.

“Yo toda mi vida he sido una lucha por los migrantes, los he tenido en mi casa cuando se trataban de casos de trata y estas groserías que yo he cometido son inexcusables”, reconoció con pesar.

Bozzo también reveló que se comunicó directamente con Samira Jalil para ofrecerle disculpas por sus palabras.

“Yo llamé a Samira y le pedí perdón telefónicamente porque ella me agarró en un momento débil y me dijo: ‘Ya Laura, tú estás acabada’”, relató.