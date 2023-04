Sin embargo, inmediatamente las risas por parte de Mane no se hicieron esperar y Laura Bozzo tampoco se quedó callada: “¡Obvio, a eso venimos!, dijo Manelyk. “Que chido que para eso dedican sus vidas, para meterse en relaciones de adultos, no les importa, déjenlos ser”, dijo Juan.

Todo comenzó cuando Juan Rivera lanzó un duro comentario hacia la ex participante de Acapulco Shore Manelyk y Laura Bozzo “Estos expertos son unos metiches, chismosos, que se han metido en todas las relaciones, en la de Arturo con Dania”, reclamó el cantante.

Y es que un debate surgió entre Manelyk, Jordi Rosado y Laura Bozzo contra Juan Rivera, quienes le lanzaron todas sus ‘verdades’ a la cara y despotricaron en contra de él, sin embargo el productor musical no se dejó y también se defendió contra las acusaciones de dichas personalidades.

Laura Bozzo le dice sus verdades a Juan Rivera: ¡Nuevo enfrentamiento! Las dos personalidades más polémicas de Telemundo se enfrentaron anoche en La Casa de los Famosos, pues Laura Bozzo y Juan Rivera decidieron gritarse todas sus verdades tras meses de haber tenido riña, sin embargo, al hermano de Jenni no le resultó muy bien.

“Creo que todos somos adultos, ¿Entonces a usted que le importa ?”, le gritó Juan Rivera a Laura Bozzo en respuesta a lo que le dijo. Aunque Yordi Rosado intentaba hablar de la forma más pacífica posible, Juan Rivera no lo hacía, al contrario, continuaba lanzando reclamos y despotricando en contra del equipo.

Y mientras la pelea avanzaba, las cosas se iban calentando más, pues las declaraciones de Juan colmaron la paciencia tanto de Mane como de Laura Bozzo, ésta última diciendo: “Mi amor, para eso nos contratan, yo doy mi opinión, a quien le guste bien, y a quien no le guste que se vaya ya sabe a donde”, dijo.

Por lo que Laura Bozzo no se quedó callada y decidió echarle en cara que la renovación de votos de Juan Rivera la hizo televisada por un cheque de dinero también: “¡Por un cheque te casaste acá, para hacerlo nivel Estados Unidos, tu eres el último para hablar”, “Eres el menos indicado para decir eso”, agregó Mane.

Mane acaba con Juan haciéndole reclamo sobre su boda que fue televisada

Esto dejó completamente en silencio a Juan Rivera, por lo que la gente ha opinado que fue la mejor respuesta que se le pudo dar al cantante y hermano de Jenni Rivera. Manelyk también le dio su merecido a Juan Rivera, dándole un golpe duro de la boda que hizo Juan en televisión nacional.

“Tu te viniste a casar a televisión Juan, no nos vengas a decir que no nos metamos en la vida de los demás, ¿y que por un cheque? O sea, te viniste a casar aquí papacito”, dijo la influencer. La gente en comentarios, opinó cosas como: “Gracias Mane y Laura por decir lo que se tenia que decir”, “Se lo acabaron”, ” Juan hoy no llego con los pies en la tierra, y quedó como payaso”, “Totalmente de acuerdo con Laura”. (PARA VER EL ZAFARRANCHO PUEDE HACER CLICK AQUÍ).