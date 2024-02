Laura Bozzo expone a Belinda tras deber dinero a una joyera que ella le recomendó

Laura Bozzo expone a Belinda.

Sufrió un asalto en España.

Reacciones en las redes sociales.

En un giro inesperado, Laura Bozzo compartió inesperados detalles sobre Belinda, asegurando que la cantante mantiene una deuda con una joyera.

Además, habló sobre lo que vivió durante su viaje a España, donde la conductora fue víctima de un asalto en un cajero automático.

La que fue rostro de ‘Laura en América’, aseguró que la ojiazul no cumplió con el acuerdo que habían llegado de liquidar la cuenta de algunas joyas.

Fue a través de la cuenta oficial del programa ‘El Gordo y La Flaca’ de Univisión dentro de la red social de Instagram que se publicó el encuentro de Laura con la prensa.

Al momento de haber llegado de su viaje desde España a México, la peruana tomó un tiempo para hablar con diversos medios de comunicación.

En dicho encuentro, Laura Bozzo habló sobre el asalto que sufrió durante su viaje, asimismo habló sobre Belinda y las deudas que mantiene.

«He hecho cosas que nunca me hubiera atrevido a hacer la verdad y me sentí tan segura de mí misma, salía sin maquillaje y ya no me importa tanto», dijo.