Y es que a pesar de los años, la pareja del actual rey del Reino Unido, no ha logrado ganarse el cariño de las masas tras haber sido señalada como la amante entre el matrimonio del monarca y la princesa Diana. Muestra de ello es la presentadora hispana Laura Bozzo, quien ha estallado en contra de ellos. Archivo: Laura Bozzo estalla contra Camila

Luego de que finalmente llegara la coronación del rey Carlos III, tras largos meses después de la partida de la reina Isabel, la idea del monarca portando la corona no ha sido del agrado de muchos. Pero lo que ha logrado causar más indignación, es la reina consorte Camila.

La presentadora de televisión, Laura Bozzo estalla en contra del nuevo rey del Reino Unido, Carlos III y su reina consorte, Camila. Y es que tras la ceremonia de coronación del monarca los súbditos e incluso los que no lo son, han mostrado su descontento al verlo con la corona.

“Podrás tener mil coronas pero nunca el amor que el mundo entero tiene por DIANA, la verdadera reina de corazones a la que nunca olvidaremos y tú Camila siempre serás la amante que le destruyó la vida, que la uso para darle hijos a la corona y tu marido no solo es Rey de Inglaterra para mi es el Rey pero de los desgraciados” despotricó en las redes sociales. Archivo: Laura Bozzo estalla contra Camila

Laura Bozzo no ha dejado pasar la oportunidad de irse en contra del rey Carlos y su reina consorte Camila, quienes habrían celebrado su coronación el pasado sábado. La peruana decidió estallar contra ellos por medio de las redes sociales, donde ha mostrado su molestia con la pareja.

“Todos somos Laura”, “Por lo menos dice lo que muchos pensamos”, “Mejor no lo pudo decir”, “Es la cruda realidad. Son unos reyes de la mentira”, “La verdad tiene razón sea como sea la Reina era Diana”, “Podrá tener la corona pero no el amor del mundo como lo tuvo Diana” son algunos de los comentarios dejados en la publicación . Archivo: Laura Bozzo estalla contra Camila

Luego de que la cuenta de Instagram de ‘Suelta la Sopa’, compartiera la captura de pantalla del comentario de la presentadora de televisión, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de también dar su opinión. Y es que por medio de los comentarios de la publicación han expresado su sentir sobre la pareja portando la corona.

Recordó a la princesa Diana

Por medio de su cuenta de Instagram, Laura Bozzo dedicó una publicación para recordar a la princesa Diana. Con una fotografía que acompañó de un breve mensaje, le envió su cariño a la fallecida. “Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos Reina de Corazones por tu sencillez, humildad, amor a los más necesitados, por tu valor de enfrentar a una monarquía podrida.” Comenzó la publicación

“Pudiste hacerte la tonta, ignorar que sabías que Carlos tenía a Camila como amante, pero no te revelaste. Ejemplo para las mujeres, alzaste la voz, si no lo hueras hecho, como tantas que se hacen las que no saben nada, hoy serías la reina. El mundo te rinde homenaje y en mi caso te mando lluvia de bendiciones hasta el cielo. Por siempre nuestra REINA.” Terminó el mensaje para la princesa Diana. Archivo: Laura Bozzo estalla contra Camila