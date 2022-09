La peruana siempre se ha distinguido por irse contra las amantes de los hombres por lo que no fue extraño que se encargara de reaccionar a la noticia de que tras la muerte de la Reina Isabel II, su hijo, se convirtió ya en Rey Carlos III, además de que su esposa, Camila, se convirtió en la Reina consorte.

Laura Bozzo fue una de las celebridades conmocionadas por la muerte de la Reina Isabel II y es que la peruana no se quedó callada tras conocer la línea de sucesión en la familia real que ahora nombró como mandatario al Rey Carlos III y a su esposa Camila como Reina consorte, lo que sin duda dejó petrificada a la ex integrantes de ‘La Casa de los Famosos 2’.

Y continuó a nombre de Lady Di : “Para mi no merecen ningún respeto (los nuevos reyes); Nadie puede ser feliz causando la desgracia y ellos dos tienen la muerte de la verdadera reina de corazones en su conciencia”, fue el mensaje que puso Laura Bozzo tras la muerte de la Reina Isabel II y el nombramiento del Rey Carlos III y Camila Parker como Reina consorte de Inglaterra.

En su cuenta de Instagram, Laura Bozzo escribió: “Una pena que la que destruyó el matrimonio de Carlos, sea ahora la reina. Camila armó la boda con Diana y seguir siendo la amante… pienso en Diana y me parte el corazón, como dijo, era un matrimonio de tres”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

Pero Laura Bozzo también utilizó una foto de la princesa Diana para continuar con su apoyo en este momento tan impactante para ella al ver que Camila Parker, presunta amante del Rey Carlos III, ahora es reina: “La verdadera reina de los corazones no solo de Inglaterra si no del mundo es Lady Di por su humildad y empatía con los más necesitados inspiró a todos y su vida fue destruida por dos personajes ahora reyes de Inglaterra Carlos y Camila que la cazaron”.

La gente apoya a la peruana tras lo sucedido por la muerte de la Reina Isabel II

Ante el polémico texto, la gente reaccionó y sin duda expresó: “Hacia falta que alguien lo dijera así, alto y claro”, “Ella la única reina”, “Lo mismo pienso Sra Bozzo, como siempre una dama”, “Alguien tenía que decirlo”, “Tía ya te van a negar la entrada a Inglaterra también como en USA”, “Desafortunadamente ya no esta en el mundo terrenal y si ella viviera tampoco hubiera sido reina porque ella no se visulizaba en el trono”.

Más personas apoyaron lo dicho por Laura Bozzo: “Muy bien dicho Laura!!!lady Di la ÚNICA y no la cara de hombre de Camila”, “Tus palabras son totalmente reales!”, “La manera de demostrar el rechazo es no prender la tele cuando estén pasando la disque coronación, rechazo total a esa pareja y más a la tal Camila”, “Ese hombre no quería ver feliz a Lady Di pareciera, cuando se la veía tan feliz y enamorada de Dody, extrañamente sufrieron ambos el accidente que perdieron la vida, Lady Di por siempre será una Reina bella”.