Laura Bozzo ‘arrasó con todo a su paso’ una gala después de ser expulsada de ‘La Casa de los Famosos 2’

A la peruana le pusieron lo que sus compañeros hablaban de ella a sus espaldas

La ‘señorita’ terminó despotricando de Toni Costa y hasta ’embarró’ a Adamari López Laura Bozzo fue la última expulsada de ‘La Casa de los Famosos 2’ y tras su salida fue invitada a la gala conducida por Héctor Sandarti y Jimena Gallego para mostrarle lo que sus compañeros hablaban de ella y la peruana terminó no solo ‘hundiendo’ a su ex amiga e ‘hija’ como ella le llamaba Daniella Navarro por traicionarla, sino también contra Nacho Casano y Toni Costa con quien no tuvo piedad en su opinión y hasta Adamari López salió a relucir. Y es que dolida por haber sido traicionada y ante los comentarios que vio que hablaban todos dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’, Laura Bozzo se encendió y agarró parejo en la gala ante la mirada atónita de conductores, ex participantes del reality show y audiencia, cuando de pronto dijo ‘lo impensable’ de Toni Costa, ex de Adamari López. Laura Bozzo no se contuvo al despotricar contra Toni Costa Después de que viera un video de cómo hablaban a sus espaldas, Laura Bozzo se puso a despotricar de Toni Costa y hasta ’embarró’ a su ex Adamari López ante la sorpresa de todos los presentes: “¿Sabes qué Toni Costa, yo prefiero mil veces ser como soy a ser un quedabien como tú que te la has pasado todo el programa detrás de Niurka, detrás de Nacho y la verdad para mi eres un gran bailarín pero yo te conozco por ser el padre de la hija de Adamari”, comenzó diciendo. Y es que la gente no podía creer, por qué Laura Bozzo se fue contra el ex de Adamari López si siempre se llevó tan bien con él y nunca tuvieron problemas entre ellos: “Esa sí es una estrella, esa sí es la reina de Telemundo, besos Adamari y tú Toni aprende a decir las cosas ‘cara a cara’ no te escondas papito”, finalizó la peruana.

¿Se vio mal al ‘meter’ a Adamari López en su reclamo contra Toni Costa? Los comentarios para Laura Bozzo en el video compartido por la cuenta de Instagram ‘Finestmpire1’ en el que despotricó contra Toni Costa no se hicieron esperar: “Tiene razónnnnn yo lo conocí porque empezó a salir con Adamari quizás en España era conocido pero acá nooooo!!!”, “Pues será el padre de la hija de Adamari y bailarín, pero tiene principios y control de sus emociones y con su palabra no le hace daño a Nadie”, manifestaron personas. Sin embargo, nadie esperaba que al día siguiente, en su gira de medios de comunicación, Laura Bozzo sería encarada en el programa ‘Hoy Día’, conducido por Adamari López quien estuvo junto con sus compañeros vía ‘zoom’ para que la peruana hablara de ‘La Casa de los Famosos 2’ y hasta diera de nuevo su punto de vista sobre Toni Costa.

Laura Bozzo es ‘encarada’ por Adamari López en pleno programa Y es que las cosas no acabaron ahí, pues en el programa ‘Hoy Día’, entrevistaron a Laura Bozzo tras lo que despotricó de todos incluido Toni Costa y con Adamari López presente, la peruana no se contuvo en decir: “A ver, yo no estoy pidiendo perdón, yo pienso eso, Toni es muy buena persona, es un gran bailarín, una persona que hace maravilloso sus panqueques pero él es conocido por ser el padre de la hija de Adamari que es una reina, punto”, volvió a decir la peruana esta vez frente a la ex de Toni. Mientras tanto, Adamari López se animó a opinar ante el asombro de sus compañeros quienes estaban impactados por las palabras de Laura Bozzo: “Creo que por eso también todo mundo ha aprendido a querer mucho a Laura, sabemos la vulnerabilidad con la que te viste dentro de la casa, mucha gente ha aprendido eso de ti y por eso te quieren y te apoyan mucho”, manifestó la boricua ¿defendiéndola?

La gente ‘sentencia’ a la señorita La gente se sintió indignada por los comentarios de Laura Bozzo contra los participantes en la gala más reciente del reality show y se le fueron a la yugular: “Que mal, asegurar sobre la sexualidad de alguien, llamarle p*** a otra mujer, que programa tan familiar”, “Ellos hará que Laura vaya todos los días, para subir la audiencia”, “Esta Gala si da contenido Laura la reina del escándalo”, “Que fuerte, creo que hoy fue la gala para desprestigiar a Daniela”. “La mejor gala fue hoy con Laura yo si me he reído”, “Ya callen a Laura, se pasó”, “Da pena cómo Telemundo, dejo que el día de hoy se faltó mucho el respeto al público, demasiado fuerte, y con la relación de Niurka y Juan no pasaron las escenas y las de Daniela si, fue el programa entero pasando eso”, “Que programa tan machista, destruyen a las mujeres a in piedad”, “Que decepción como se prestan para dañar la imagen de una mujer. Defensivamente este programa cayó bajoooo!”, comentaron más personas. AQUÍ EL VIDEO DE LAURA BOZZO DESPOTRICANDO DE TONI COSTA / AQUÍ EL ‘CAREO’ ENTRE LAURA BOZZO Y ADAMARI LÓPEZ. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.