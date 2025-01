Laura Bozzo arremete contra Maripily Rivera.

‘A mí me conoce todo el mundo’ dijo Bozzo.

Aquí los detalles.

La polémica no cesa entre Laura Bozzo y Maripily Rivera. Todo comenzó cuando Maripily aseguró que quienes opinaron sobre su enfrentamiento con Poncho de Nigris solo buscaban “colgarse” de su fama.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para la conductora peruana, quien respondió con contundencia.

En su momento, Laura Bozzo opinó sobre el conflicto entre Maripily y Poncho, señalando que ambos se habían equivocado.

Pero que la boricua había reaccionado de manera excesivamente agresiva.

«Años luchando por los derechos de la mujer, les consta, pero eso no significa que ahora vamos a abusar, porque respetos guardan respetos, y deben venir de ambos lados», afirmó Bozzo.

Laura Bozzo dice desconocer a Maripily Rivera

Durante un reciente encuentro con los medios, Laura fue cuestionada sobre si considera que se está “colgando” de la fama de Maripily.

Con su estilo característico, Bozzo rechazó rotundamente esta acusación, asegurando que su relevancia no depende de polémicas.

«¿Ustedes la conocen? No, ¿Yo la conozco? No. Yo cómo me voy a colgar de alguien que no sé ni quién es. Sé que fue ganadora de ‘La casa de los famosos’, pero, ¿cuál es su trayectoria? Yo soy Laura de América, donde yo piso, pocos pisan. A mí me conoce todo el mundo».

Declaró Bozzo con firmeza.