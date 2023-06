La verdad sobre su supuesto despido

Ante la ola de rumores que se comenzaron a viralizar en redes sociales sobre el cierre de su programa y posible despido por parte de Telemundo, Laura decidió aclarar las cosas de una vez por todas e enviar un importante mensaje sobre lo que ha estado sucediendo.

La conductora peruana aseguró que la información no es verídica y aclaró porque no ha estado en el programa. “Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajo la presión y me caí», confesó la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’.